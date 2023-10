Le 14 octobre dernier, le photographe palestinien Roshdi Sarraj pleurait son ami, le journaliste Ibraeem Lafi, lâchement assassiné par l’armée sioniste, le jour de son anniversaire. C’était le premier journaliste tué en pleine mission. Pas plus tard qu’hier, Roshdi a, à son tour été assassiné. Il a été tué par une frappe qui a ciblé sa maison. Il venait de rentrer chez lui avant que sa maison ne soit bombardée, selon les informations recueillies par L’Expression. C’est l’image du sacrifice et du combat au quotidien menés par les journalistes palestiniens pour empêcher un blocus médiatique que l’entité sioniste tente d’imposer sur la bande de Ghaza depuis deux semaines. La presse palestinienne a en effet payé un lourd tribut. Une vingtaine de journalistes ont été tués au total depuis l’acharnement des forces de l’occupation contre les médias pour étouffer l’exercice du journalisme. Cette série de meurtres n’est évidemment pas passée sans réaction de la part des membres de la corporation médiatique algérienne. Intervenant à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, le premier responsable du secteur, le ministre de la Communication, Mohamed Laagaab n’a d’ailleurs pas manqué de rendre un hommage aux journalistes assassinés. «Un grand nombre de journalistes ont été assassinés. Que la Miséricorde de Dieu soit sur eux», a-t-il déclaré en marge de sa visite à la Maison de la presse Tahar Djaout, à Alger. Poursuivant, le ministre a fustigé les médias occidentaux, avant de louer « les efforts des éditeurs de la presse nationale ayant consacré leurs Unes à la cause palestinienne ». Le ministre les a également félicités pour leur initiative de publier un communiqué commun, condamnant les bombardements massifs et barbares de l’entité sioniste et le massacre des Palestiniens sans défense de Ghaza. Dans ledit communiqué, dont L’Expression est signataire, les rédacteurs ont également condamné « l’effondrement professionnel et moral des médias occidentaux dans leur couverture biaisée de la guerre contre Ghaza et la consécration de stéréotypes déformateurs de la vérité ». Chose que le ministre a également souligné. Outre la visite du ministre, la journée a été également marquée par la tenue d’un sit-in organisé par les journalistes algériens en soutien et en solidarité avec leurs confrères palestiniens. Après la minute de silence observée en hommage aux journalistes assassinés, les contestataires ont scandé des slogans hostiles à l’entité sioniste et aux médias occidentaux. Le sit- in d’hier a été riche en émotions et en couleurs aussi. Écharpes, drapeaux et banderoles frappés auxcouleurs de l’emblème palestinien ont été brandis. Approchée par nos soins, la journaliste Naila Berahal du quotidien El Moudjahid a lancé un appel aux confrères palestiniens «de poursuivre le combat, tout en s’inspirant de la lutte des journalistes algériens pendant la décennie noire». Slimane Abdouche, le président de l’association des journalistes d’Alger, nous dira pour sa part, avoir appelé la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l’homme à intervenir afin de protéger les journalistes palestiniens.