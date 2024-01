Une panne d'électricité générale a frappé l'hôpital Nasser dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Ghaza, théâtre depuis le 7 octobre 2023 d'agressions sionistes barbares qui ont fait à ce jour plus de 26.000 martyrs palestiniens, a rapporté l'agence de presse officielle palestinienne WAFA. Des photos diffusées par les réseaux sociaux montrent l'hôpital plongé dans l'obscurité totale. L'autorité sanitaire de Ghaza a dit dans un communiqué que les forces d'occupation avaient délibérément mis l'hôpital hors service par des attaques et un blocus et qu'elles avaient empêché les ambulances de circuler. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé vendredi que le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre s'est alourdi à 26.083 martyrs et 64.487 blessés. Selon un communiqué du ministère, au 112ème jour de l'agression sioniste dévastatrice dans la bande de Ghaza, «l'occupation a commis 19 massacres contre des familles au cours des dernières 24 heures». Le ministère a ajouté qu'il y avait encore «un certain nombre de victimes sous les décombres et sur les routes. Les ambulances et les équipes de la Protection civile ne peuvent pas les atteindre» en raison des bombardements sionistes. Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une guerre génocidaire contre Ghaza, provoquant une catastrophe humanitaire et sanitaire, et poussant près de 1,9 million de personnes à un déplacement forcé, soit plus de 85% des habitants de la bande de Ghaza, selon les autorités palestiniennes et les Nations unies.