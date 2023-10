Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a dénoncé hier les tentatives de rapprochement entre des pays musulmans et l'entité sioniste, y voyant un processus «réactionnaire et régressif», alors que les discussions se poursuivent entre l'Etat hébreu et l'Arabie saoudite.»La normalisation des relations avec le régime sioniste est un acte réactionnaire et régressif pour tout gouvernement dans le monde musulman», a déclaré M. Raïssi durant une conférence à Téhéran consacrée à «l'unité» des musulmans.»La solution face à l'ennemi n'est pas le compromis et la capitulation, mais la résistance», a ajouté le président iranien, sans citer aucun pays. Ces propos interviennent dans le contexte d'une intensification des discussions entre l'Arabie saoudite et le gouvernement sioniste visant à normaliser leurs relations, dans le sillage des accords dits d'Abraham. Les Etats-Unis poussent en faveur de cette normalisation qui verrait la monarchie pétrolière obtenir des garanties de sécurité américaines en échange de sa reconnaissance. S'exprimant à New York le 21 septembre, M. Raïssi avait averti qu'une éventuelle normalisation entre l'entité sioniste et l'Arabie saoudite «serait un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien et de la résistance palestinienne». L'Iran et l'Arabie saoudite ont renoué des liens diplomatiques, rompus depuis 2016, dans le cadre d'un accord négocié en mars par la Chine.