Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a exprimé, dimanche, son «soutien aux Palestiniens dans leur légitime défense contre les forces d’occupation sioniste». «Le régime sioniste et ses partisans (...) doivent être tenus pour responsables dans cette affaire», a, estimé le président Raïssi dans son message adressé à la nation palestinienne. Saluant la «résistance héroïque» des Palestiniens, Raïssi a mis en avant l’impératif soutien des gouvernements musulmans envers la nation palestinienne. À rappeler que les forces d’occupation sionistes assiègent et mènent depuis samedi des raids sans interruption contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza. Selon le dernier bilan communiqué par des sources médicales palestiniennes, «370 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 2000 autres ont été blessés».