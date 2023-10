Le mur de propagande dressé par la nébuleuse sioniste et ses médias internationaux n'a pas empêché l'émergence de voix en Occident même, qui condamnent les bombardements sauvages de la bande de Ghaza. Dans de nombreuses capitales européennes, les opinions publiques refusent d'être dupes et suivre aveuglément la Doxa sioniste. L'unanimisme recherché par une armée d'animateurs de milliers d'émissions de télévision consacrées à Ghaza n'est désormais plus de mise, à Paris, Rome, Berlin, Londres et ailleurs en Europe. Les peuples n'entendent visiblement pas créditer la thèse d'Israël. Ils voient des images et des déclarations sur d'autres supports médiatiques. Les réseaux sociaux apportent d'importantes informations susceptibles de nuancer le discours sioniste servi par les chaînes de télévision, propriétés de militants sionistes déclarés et assumés. Même les régimes occidentaux qui tentent de jouer la carte de la peur pour décourager des dizaines de milliers de jeunes d'affluer vers des lieux de rassemblements pacifiques, ont lamentablement échoué, ces deux derniers jours. Il faut dire que la sauvagerie des raids de l'armée israélienne, l'usage du phosphore et le ciblage de colonnes de transport de civils palestiniens constituent autant de crimes de guerre passibles de la Cour pénale internationale.

Les opinions occidentales ne sont pas dupes. Elles connaissent les intentions du lobby sioniste international, le niveau de corruptibilité de leurs élites et l'audace dont elles font montre dans le mensonge. La fiole, censée contenir une arme biologique, brandie par le secrétaire d'État américain, Colon Powell, au siège des Nations unies en 2003, en dit long sur la corruption de ces élites occidentales qui ont détruit plusieurs pays pour de simples histoires de commissions sonnantes et trébuchantes. Les opinions publiques occidentales ont certainement encore en mémoire la gigantesque opération de corruption où ont mouillé des dizaines de députés européens. Ces derniers ont reçu des millions d'euros pour empêcher l'autodétermination du peuple sahraoui. Ces élus-là ne réagiront jamais au meurtre de masse perpétré contre les Palestiniens. Toutes les prétendues institutions occidentales servent des régimes pourris jusqu'à la moelle, prêts à plonger leurs propres concitoyens dans la misère, plutôt que de décevoir leur maître du moment. L'épisode des gazoducs Nord Stream 1 et 2 est illustratif à bien des égards.

Des Italiens et Britanniques libres se sont rassemblés, hier, par milliers dans leurs capitales respectives pour «protester contre l'agression de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée». Cette information n'est pas rapportée par des médias occidentaux, mais par l'agence de presse palestinienne Wafa. Ces Européens, qui aspirent à leur propre liberté, ont clairement accusé l'entité sioniste d'avoir commis des massacres contre le peuple palestinien à Ghaza, et dans les villes de Cisjordanie occupée, y compris à El-Qods. Les manifestants ont crié au «génocide» contre le peuple palestinien. C'en est un effectivement.

Les régimes français et allemands ont appliqué les consignes des sionistes, en interdisant purement et simplement les rassemblements. Mais en mettant la poussière sous le tapis, ils ne font que créer les conditions d'une explosion dans leurs propres pays. Car les opinions publiques ne se contenteront pas d'être des spectateurs passifs. Elles le disent d'ailleurs haut et fort sur les réseaux sociaux et condamnent le discours médiatique officiel qui déni aux Palestiniens le droit d'être des victimes du terrorisme d'État qu'exerce sur eux Israël. Ce sont pour ces network occidentaux des dégâts collatéraux. Une semaine après l'opération de Hamas et la répression sauvage d'Israël, les Européens ne peuvent pas rester impassibles aux propos du Premier ministre israélien qui a déclaré: «Ce n'est que le début». Encouragé par l'allégeance de tous les régimes occidentaux, le maître d'Israël veut se confondre avec celui du monde! Les Palestiniens lui refusent ce titre et les peuples d'Europe l'ont clairement dénoncé comme le nouvel Hitler!