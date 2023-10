Six mois après le début du conflit, le Soudan est le théâtre de la plus grande crise de déplacement interne au monde, avec plus de 7,1 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays, a indiqué jeudi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Parmi eux, 4,5 millions ont été déplacés depuis le début des violences à la mi-avril, selon les données les plus récentes de l’OIM. En outre, plus de 1,2 million de personnes ont fui vers les pays voisins, le Tchad accueillant le plus grand nombre de réfugiés, suivi de l’Egypte, du Soudan du Sud, de l’Ethiopie, de la République centrafricaine et de la Libye. La directrice générale de l’OIM, Amy Pope, affirme que «la situation humanitaire au Soudan est catastrophique». Elle appelle la communauté internationale «à ne pas abandonner le Soudan» et à soutenir de toute urgence les efforts de secours avant que la violence ne dégénère en une tragédie humanitaire «encore plus profonde». La vague de personnes nouvellement déplacées à travers le Soudan a submergé les services publics et les ressources dans les zones d’arrivée, créant des conditions de vie désastreuses pour des millions de personnes, alerte l’agence onusienne. La situation est aggravée par la dégradation importante des infrastructures, l’effondrement des services bancaires et financiers, les interruptions fréquentes de l’accès à Internet, aux télécommunications et à l’électricité, ainsi que la destruction des établissements de santé, ajoute la même source.