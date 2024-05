Même s'il a pris soin de contrebalancer l'impact de son initiative en visant le Hamas, le procureur britannique Karim Khan n'en a pas moins balayé les mises en garde de l'administration Biden contre toute demande de mandat d'arrêt international contre le Premier ministre Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant pour cause de responsabilité pénale dans les innombrables crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis dans la bande de Ghaza depuis près de huit mois.

Même s'il lui aura fallu beaucoup de temps et beaucoup de réflexion pour passer à l'acte, à condition de pouvoir slalomer dans les méandres nauséabonds des coulisses diplomatiques et juridiques qui pèsent sur une institution décriée, Karim Khan a pris des risques évidents tant sa décision va avoir de lourdes conséquences, à la fois concrètes et symboliques. Sans doute, l'entité sioniste va-t-elle s'efforcer de rebattre les cartes avec un appel à la solidarité et au soutien «inconditionnel» des alliés occidentaux face à une supposée adversité et c'est le moins qu'elle puisse espérer dans un contexte où elle a perdu toute crédibilité au regard de la communauté internationale qui assiste, sidérée autant qu'impuissante, à une barbarie inédite envers le peuple palestinien. Auquel cas, elle s'emploiera à une stratégie qui risque de supplanter la politique d'intimidation par celle de la coercition. Les alliés occidentaux ne se feront pas prier pour accompagner cette démarche, de diverses manières, mais cela ne changera en rien le fait que le gouvernement sioniste et Benjamin Netanyahu ont réussi le pari de changer en profondeur la position de l'opinion occidentale sur la question palestinienne.

En témoignent à satiété les manifestations qui agitent, depuis des mois, les campus aussi bien aux Etats-Unis que dans d'autres pays occidentaux comme le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne où le lobby sioniste a désormais fort à faire pour garder la mainmise, déployée depuis des décennies. La découverte de multiples charniers dans les hôpitaux de Ghaza, notamment ceux d'Al-Shifa, Nasser et Ahl al-Arab, est venue étayer les assertions des agences onusiennes elles-mêmes visées par les exactions sionistes ainsi que les ONG internationales sur les ignobles exécutions à la fois sommaires et massives des blessés et des personnels soignants par les forces sionistes. Dire face à cela que la décision du procureur de la CPI suscite la «honte» et le «dégoût» relève du cynisme alors même que ces faits sont là et qu'ils sont têtus et qu'ils requièrent, au plus vite, une enquête dûment motivée de la Cour Internationale de Justice comme l'a réclamée l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU.

En faisant la guerre à outrance contre les hôpitaux et les patients, en y écrasant les civils sous les chars pour effacer toute trace du génocide, l'armée sioniste a créé un sinistre précédent dans l'histoire du XXIème siècle qui ne peut faire l'impasse sur ces crimes de guerre, quoi qu'on dise et quoiqu'on théorise.