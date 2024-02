Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exhorté l’entité sioniste à libérer «immédiatement» les patients et les agents de santé de l’hôpital Al-Amal, dans la ville de Khan Yunis, au sud de la bande de Ghaza. Dans un message posté samedi soir sur la plateforme ‘X’, Ghebreyesus a exprimé sa profonde préoccupation face aux «informations faisant état d’un raid sur l’hôpital Al-Amal à Khan Younes, de l’arrestation d’agents de santé et de patients, des dommages causés à l’établissement et de la confiscation de ses biens et effets personnels».»Nous demandons la libération immédiate des patients et des agents de santé», a-t-il martelé. Plus tôt samedi, la Société du Croissant-Rouge palestinien a accusé les forces sionistes d’avoir volé les clés des ambulances et des véhicules administratifs pour les empêcher de fonctionner, après avoir pris d’assaut son hôpital Al-Amal. Vendredi, elle a déclaré que l’armée sioniste avait détruit les équipements et arrêté un certain nombre de ses employés, des blessés et des accompagnant de patients à son hôpital Al-Amal à Khan Younes, lors d’un raid qui a duré des heures.