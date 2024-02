L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré qu’elle a documenté 721 attaques sionistes contre des établissements de santé dans les territoires palestiniens occupés depuis le lancement le 7 octobre dernier l’agression contre la bande de Ghaza. Le porte-parole de l’OMS, Tariq Yasarevic, a confirmé que «les Nations unies ont documenté 721 attaques contre des établissements de santé dans les territoires palestiniens occupés, depuis le 7 octobre dernier». Il a souligné lors d’une conférence de presse des Nations Unies tenue à Genève, en Suisse, que parmi les attaques figuraient «environ 357 attaques contre des établissements de santé dans la bande de Ghaza, tuant 645 personnes et en blessant 818 autres». Yasarevic a expliqué que «les attaques ont touché 98 établissements de santé, dont 27 hôpitaux sur 36 endommagés, et touché 90 ambulances» dans la bande de Ghaza. Le 7 octobre 2023, l’entité sioniste a lancé dans la bande de Ghaza une agression barbare qui a fait au moins 27.947 martyrs, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, selon les autorités sanitaires palestiniennes.