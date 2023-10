L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué hier que du matériel médical a été acheminé vers un aéroport égyptien près de l'enclave palestinienne, dans l'attente d'un accès humanitaire. Selon l'OMS, les équipements pourront être livrés une fois que l'accès humanitaire pourra être établi via le poste-frontière de Rafah à la frontière avec l'Egypte, dans le sud de la bande de Ghaza. Un avion transportant 78 m3 de matériel venant du centre logistique de l'agence onusienne a atterri à l'aéroport égyptien d'El-Arich, a indiqué l'OMS.»Les équipements seront livrés à Gaza pour répondre aux besoins essentiels dès que l'accès humanitaire via le point de passage de Rafah aura été établi», ajoute-t-elle.»A chaque heure qui passe avec le matériel stationné du côté égyptien de la frontière, des filles et des garçons, des femmes, des hommes, en particulier les personnes vulnérables ou handicapées, vont continuer de mourir, alors que les équipements qui peuvent les sauver se trouvent à moins de 20 km», poursuit l'OMS. Ces équipements couvrent «les besoins de 300.000 personnes», y compris des femmes enceintes. Ils comprennent du matériel permettant de soigner 1.200 blessés et 1.500 personnes souffrant de problèmes cardiaques, d'hypertension, de diabète et de problèmes respiratoires. Ils contiennent des kits permettant de soigner 235 personnes blessées en stabilisant leur état. L'OMS a exhorté à une ouverture immédiate du poste-frontière de Rafah pour permettre la livraison de nourriture, de carburant, d'eau et autres équipements essentiels de survie. «Les blessés graves, les malades, et les personnes vulnérables ne peuvent pas attendre», a-t-elle dit. Le poste-frontière de Rafah est fermé depuis mardi après trois bombardements sionistes en moins de 24 heures, qui ont endommagé le terminal côté palestinien.