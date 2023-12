L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé, hier, la souche du coronavirus JN.1 comme variant « intéressant » et a déclaré que les preuves actuelles montrent que le risque pour la santé publique était faible du fait de cette souche. Au moins deux experts cités par des médias, ont déclaré que « même si la souche peut échapper au système immunitaire et se transmettre plus facilement que les autres variants actuellement en circulation, elle n'a montré aucun signe de maladie plus grave ». « Bien qu'il puisse y avoir plus de cas avec le variant, JN.1 ne présente pas un plus grand risque », a déclaré Andrew Pekosz, virologue à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. L’OMS a déclaré que les vaccins actuels continueront de protéger contre les maladies graves et les décès dus au JN.1 et à d’autres variants en circulation du virus COVID-19. JN.1 a été détecté pour la première fois aux Etats-Unis en septembre, selon le CDC. En ce qui concerne les symptômes rapportés, l'asthénie/fatigue, les céphalées, la fièvre, la toux, et l'écoulement nasal sont les plus fréquemment observés chez tous les cas de BA.2.86* (Figure 4). Ces symptômes sont également présents chez les cas de JN.1. 97% des cas positifs à ce variant sont symptomatiques. Dans l'analyse de risque de novembre, l’OMS informe que les symptômes rapportés chez les cas de JN.1 sont :

Ces symptômes sont aussi les plus fréquemment rapportés chez les cas positifs au BA.2.86 (Pirola) « Lors de l'analyse de risque précédente, une différence des symptômes tels que l'agueusie (perte de goût) et l'anosmie (perte d'odorat) avait été observée entre les deux groupes étudiés. Celle-ci n'a pas été confirmée dans cette nouvelle analyse », note l'agence de santé.