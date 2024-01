Les Nations unies ont annoncé une réunion sur la situation en Afghanistan les 18 et 19 février prochain dans la capitale qatarie, Doha. Cette rencontre, qui va réunir toutes les parties prenantes dont les organisations régionales et les envoyés spéciaux onusiens, sera présidée par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a indiqué le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, lors d’un briefing. Il a précisé que l’objectif de cette réunion est de discuter de l’approche à même «d’aborder le renforcement de l’engagement international d’une manière plus cohérente, coordonnée et structurée, notamment en examinant les recommandations de l’évaluation indépendante sur l’Afghanistan». Dans un rapport publié la semaine dernière, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a souligné l’importance du soutien international pour la reprise de la croissance économique dans ce pays d’Asie centrale. Le rapport fait ressortir que l’économie afghane ne s’est pas remise de la contraction cumulée de 27% enregistrée depuis 2020 et semble se stabiliser à un niveau d’activité très bas.