Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a appelé, dimanche, au respect de la diversité et à la promotion de l’humanité commune.

A l’occasion de la Journée internationale de la non-violence, le 2 octobre, M. Guterres, a appelé au «respect de la diversité et à la promotion de l’humanité commune et à se souvenir des valeurs éternelles prônées par le Mahatma Gandhi».

Le 2 octobre est l’anniversaire de Gandhi, leader indien et pionnier de la philosophie et de la stratégie non-violentes. L’Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution le 15 juin 2007 créant la Journée internationale de la non-violence, qui vise à «diffuser des informations et une culture de non-violence par l’éducation (...), à promouvoir la tolérance et à renforcer la dignité humaine, aider à mettre fin à la violence et faire en sorte que les êtres humains puissent mettre fin à la guerre». Guterres a déclaré que «notre monde est confronté à de graves défis : des inégalités croissantes, des contradictions croissantes, des conflits étendus et une aggravation des troubles climatiques. Nous constatons également que les divisions au sein des pays se creusent : la démocratie est menacée et les discours de haine et l’intolérance sont endémiques».

Il a poursuivi : «Nous pouvons surmonter ces difficultés et tracer la voie vers un avenir plus brillant et plus pacifique. Mais seulement si, comme Gandhi, nous comprenons que la grande diversité de la famille humaine est un atout et non une menace».