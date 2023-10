Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a dit, aujourd'hui, craindre qu'une opération militaire sioniste terrestre d'envergure à Ghaza ne fasse "des milliers" de Martyrs. "Compte tenu de la manière" dont l'agression sioniste est menée jusqu'à présent, dans le contexte d'une occupation vieille de 56 ans, "je tire la sonnette d'alarme quant aux conséquences potentiellement catastrophiques des opérations terrestres à grande échelle à Ghaza et à la possibilité qu'elles fassent des milliers" de Martyrs "de plus", a écrit Volker Türk dans un communiqué diffusé à Genève. Lorsque l'agression prendra fin, "ceux qui auront survécu se retrouveront face aux décombres de leurs maisons et aux tombes des membres de leur famille", souligne Türk, qui juge qu'"infliger des blessures et des traumatismes à des centaines de milliers de personnes n'aide personne." "Les conséquences humanitaires et en matière de droits humains seront dévastatrices et durables", ajoute-t-il. "La violence continue n'est pas la solution", a martelé Volker Türk, A l'instar de ses collègues d'autres agences onusienn es comme l'Organisation mondiale de la santé et le Haut commissariat aux réfugiés, Türk s'est inquiété du sort de son équipe sur place dont il est sans nouvelles depuis qu'internet et les communications téléphoniques ont été coupées vendredi. "Il n'y a aucun endroit sûr à Ghaza et il n'y a aucun moyen d'en sortir. Je suis très inquiet pour mes collègues, comme pour tous les civils de Ghaza", a déclaré le responsable onusien. La bande de Ghaza, où les communications et internet sont désormais coupés, continue d'être bombardée par l'armée d'occupation sioniste avec des frappes d'une intensité sans précédent, au 22e jour de l'agression, laissant craindre "une catastrophe humanitaire ayant des proportions monstres pour les années à venir".