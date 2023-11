L'ONU estime les besoins en aide pour la population de Ghaza et la Cisjordanie à 1,2 milliard de dollars jusqu'à fin 2023, a indiqué l'agence chargée de la coordination humanitaire (OCHA), dans un communiqué publié hier à l'adresse des médias internationaux.»Le coût pour répondre aux besoins de 2,7 millions de personnes - c'est-à-dire la totalité de la population de Gaza et 500.000 personnes en Cisjordanie occupée - est estimé à 1,2 milliard de dollars», précise OCHA, ajoutant que l'appel à des fonds lancé initialement le 12 octobre est très insuffisant. OCHA estimait alors avoir besoin de 294 millions de dollars. OCHA devrait dévoiler lundi les détails de son appel révisé aux donateurs, mais il détaillera «les besoins en nourriture, en eau, en soins de santé, en abris, en hygiène et d'autres priorités urgentes suite aux bombardements massifs dans la bande de Ghaza.» «Nous exhortons les donateurs à mettre rapidement à disposition des ressources pour la réponse», souligne le communiqué. Outre «un financement adéquat», l'organisation insiste aussi sur «un accès sûr et durable à toutes les personnes dans le besoin où qu'elles se trouvent, un flux suffisant de fournitures humanitaires et - surtout - le carburant.» L'entité sioniste interdit l'entrée de carburant dans la bande de Ghaza sous le prétexte que c'est un produit à haut risque qui peut-être détourné à des fins militaires au moment où ses attaques aériennes, terrestres et maritimes ne parviennent pas à venir à bout de l'héroïque résistance du peuple palestinien, martyrisé au regard du monde entier par des forces fascistes.»Le fonctionnement du secteur privé et des ONG dépendra également de la protection et des assurances données par les parties au conflit. L'ouverture des points de passage israéliens sera primordiale», ajoute le communiqué. La situation humanitaire dans la bande de Ghaza, soumise depuis le 9 octobre à un «siège complet» par l'entité sioniste, est alarmante, privant également les habitants de livraisons d'eau, de nourriture et d'électricité. Depuis le 7 octobre, l'armée sioniste assassine brutalement et par milliers des enfants et des femmes pour la plupart et n ‘hésite pas à employer des armes chimiques prohibées, sachant que l'es Etats-Unis sont là pour empêcher toute sanction ou même toute condamnation internationale. Ses agressions sauvages et barbares à coup d'intenses et incessants bombardements d'artillerie et aériens sur la bande de Ghaza ont fait plus de 9.000 morts dont 3.760 enfants.