L'ONU a fait part de sa «grave préoccupation» sur la situation autour d'El-Facher, capitale de la région soudanaise du Darfour-Nord et carrefour pour l'aide humanitaire, faisant écho à des craintes de la diplomatie américaine d'une attaque imminente.

«Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, est gravement préoccupé par l'escalade de la violence» dans et autour d'El-Facher «où des dizaines de personnes ont été tuées au cours des deux dernières semaines», souligne un communiqué du Haut-Commissariat.

Au moins 43 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, ont été tuées dans les combats entre les SAF (Forces armées soudanaises) et les FSR (Forces de soutien rapide) soutenues par leurs milices alliées respectives depuis le 14 avril, date à laquelle les FSR ont commencé leur avancée vers El-Facher, ajoute le communiqué. Depuis le début de la guerre, le 15 avril 2023, entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les FSR, sous le commandement du général Mohamed Hamdane Daglo, violences sexuelles, ethniques et terres brûlées ont repris au Darfour (Ouest).

«Les civils sont coincés dans la ville, la seule du Darfour encore aux mains des SAF, craignant d'être tués s'ils tentaient de fuir», souligne le communiqué.

«Cette situation désastreuse est aggravée par une grave pénurie de produits essentiels, car les livraisons de marchandises commerciales et d'aide humanitaire ont été fortement limitées par les combats et les camions de livraison ne peuvent pas transiter librement à travers le territoire contrôlé par les FSR», ajoute t-il.

«Le Haut-Commissaire appelle à une désescalade immédiate de cette situation catastrophique, et à la fin du conflit qui ravage le pays depuis maintenant plus d'un an», selon le communiqué.

«Il appelle également à une enquête sur toutes les violations et abus présumés du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire en vue de garantir la responsabilité et les droits des victimes à la vérité, à la justice et aux réparations». Mercredi, la diplomatie américaine avait alerté d'une possible offensive «imminente» de paramilitaires sur El-Facher.

«Les Etats-Unis appellent toutes les forces armées du Soudan à immédiatement cesser leurs attaques sur El-Facher», avait demandé le porte-parole du département d'Etat Matthew Milleré.

«Nous sommes alarmés par des éléments faisant état d'une offensive imminente des Forces de soutien rapide (FSR) et de ses milices affiliées», avait-il ajouté.

El-Facher fait office de hub humanitaire pour le Darfour, région où vivent environ un quart des 48 millions d'habitants du Soudan. Accueillant de nombreux réfugiés, la ville avait jusque là été relativement épargnée par les combats. Mais depuis mi-avril, des bombardements et des affrontements ont été rapportés dans les villages environnants.

El-Facher est la seule capitale des cinq Etats du Darfour que les FSR ne contrôlent pas. Dans un autre sillage Après une année de guerre dévastatrice, des centaines d'agriculteurs ont été chassés de leurs terres au Soudan, mettant en péril les récoltes et faisant craindre une famine dans ce pays d'Afrique de l'Est où il est «urgent d'agir maintenant», alertent des responsables de l'ONU.

«Partout au Soudan, on trouve des communautés vulnérables à la famine», indique Rein Paulsen, directeur du bureau des urgences et de la résilience de l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).