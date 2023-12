L'ONU a annoncé mardi la nomination d'une ministre néerlandaise sortante, Sigrid Kaag, au poste de coordinatrice de l'aide humanitaire et de la reconstruction à Ghaza, après une résolution du Conseil de sécurité vendredi sur l'aide dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par l'entité sioniste. Sigrid Kaag «facilitera, coordonnera, contrôlera et vérifiera les envois d'aide humanitaire à Ghaza» et aura aussi pour tâche de mettre «en place un mécanisme des Nations unies pour accélérer les envois d'aide humanitaire à Ghaza par l'intermédiaire d'Etats non parties au conflit», a précisé le porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres dans un communiqué. Elle doit prendre ses fonctions le 8 janvier. Sigrid Kaag, ministre des Finances et vice-Première ministre dans le gouvernement sortant de Mark Rutte, a été nommée en vertu de la résolution du Conseil de sécurité qui exige l'acheminement «à grande échelle» de l'aide humanitaire à Ghaza.