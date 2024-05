En adoptant vendredi à une écrasante majorité la résolution présentée par les Emirats au nom du Groupe des pays arabes et soutenant la demande de la Palestine pour obtenir enfin le statut de membre à part entière de l'Organisation, la session extraordinaire d'urgence onusienne a, d'une certaine manière, exprimé sa vive condamnation de l'agression barbare sioniste contre Ghaza qui perdure depuis plus de sept mois. Et c'est en vertu de ces exactions sionistes qui se déroulent au mépris du droit international et des résolutions des Nations unies que, durant cette session, l'Assemblée générale a exhorté le Conseil de sécurité à examiner «favorablement» la demande de la Palestine pour une adhésion à part entière. Anticipant la réaction de l'allié inconditionnel de l'entité sioniste, l'Assemblée générale a décidé du même coup d'adopter, «à titre exceptionnel et sans que cela constitue un précédent», plusieurs modalités pour la «participation de l'Etat de Palestine à ses sessions et travaux» à compter de sa soixante-dix-neuvième session. Rappelons que la résolution a été consacrée par 143 voix favorables, 9 contre et 25 abstentions. Elle représente une réponse cinglante au veto des Etats-Unis qui, le 18 avril, avaient fait barrage à la résolution portée par l'Algérie et qui, vendredi dernier, ont encore averti qu'ils utiliseront le veto au cas où le Conseil de sécurité viendrait à être saisi d'une nouvelle demande de même nature. Le projet de l'Algérie avait alors recueilli 12 votes favorables, deux abstentions (la Suisse et le Royaume-Uni, et un vote contre américain. Cela n'a pas empêché l'Algérie de revenir sans cesse à la charge, ne ménageant aucun effort pour conférer à la Palestine le droit légitime d'être membre à part entière de l'ONU. D'ailleurs, l'ambassadeur algérien à l'ONU avait été clair à ce sujet, lançant aussitôt après le veto américain: « Nous reviendrons plus forts avec le soutien de l'Assemblée générale en faveur de l'adhésion à part entière de l'Etat palestinien à l'ONU» et exhortant «ceux qui n'ont pas pu soutenir l'admission de l'Etat de Palestine aujourd'hui à le faire la prochaine fois». La démarche était ainsi inscrite comme «une autre étape dans le cheminement de l'adhésion de la Palestine» envers et contre toutes les manoeuvres, les pressions, les chantages et autres tentatives de subornation du sionisme et de son allié inconditionnel. «Le soutien écrasant à l'admission de l'Etat de Palestine envoie un message on ne peut plus clair: l'Etat de Palestine a une place légitime parmi les membres des Nations unies», avait insisté, à juste titre, le représentant permanent de l'Algérie aux Nations unies qui a souligné avec force le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, selon lequel «les efforts de l'Algérie ne cesseront pas jusqu'à ce que l'Etat de Palestine devienne membre à part entière des Nations Unies». Conformément à l'article 4 de la Charte de l'organisation onusienne qui compte 193 membres, l'Assemblée générale exhorte le Conseil de sécurité à «réexaminer favorablement la question de l'adhésion de la Palestine», eu égard à l'avis consultatif émis par la Cour internationale de Justice (CIJ) en 1948. Elle inscrit dans l'annexe à cette recommandation «exceptionnelle» tous les «changements importants» apportés au statut de la Palestine comme membre observateur pour les prochaines réunions et conférences de l'Assemblée générale, dont son rang dans la liste des orateurs et la disposition des sièges. Au-delà d'une symbolique apparente, c'est là une immense victoire pour la diplomatie algérienne et arabe dans la mesure où la Palestine bénéficie désormais d'un nouveau poids diplomatique dans le concert des nations, en attendant la prochaine saisine du Conseil de sécurité. «Un vote pour est un vote juste» a dit Riyad Mansour, ambassadeur de la Palestine à l'ONU, promettant à ceux qui soutiendront cette résolution qu'ils seront fiers d'avoir «défendu la liberté, la justice et la paix, en ces heures sombres».