La décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré que «l'élection ne repose sur aucune base légale, le président de la République ne disposant pas du pouvoir de reporter ou d'annuler le scrutin», a ouvert la voie vers une possible situation de détente politique que toute l'opposition sénégalaise attendait avec impatience. Les Sénégalais commencent à respirer un peu après la déclaration du président Macky Sall qu'il «va organiser la présidentielle dans les meilleurs délais». Une manière d'accepter la décision et l'avis du Conseil constitutionnel qui a invalidé la décision du report de l'élection présidentielle source du conflit politique qui a gagné la scène politique sénégalaise. Le communiqué du président Macky Sall a indiqué qu'il «mènera sans tarder les consultations nécessaires pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les meilleurs délais», lit-on dans le communiqué. Cette déclaration a été interprétée par les observateurs politiques et les représentants de l'opposition et la société civile sénégalaise comme un message d'apaisement à l'adresse de l'ensemble pour éviter au pays de sombrer dans la crise politique sans issue. La marche qui a été interdite l'autre fois, a bel est bien été tolérée par le gouvernement. La manifestation s'est déroulée dans un climat caractérisé par le calme et la sérénité sans aucun dépassement ou bavure de la part des forces de sécurité sénégalaises. Les pressions nationales et internationales semblent avoir eu de l'influence sur la décision qui a été prise par le président Macky Sall en soutenant la décision des «Sages» qui constituent l'ossature du Conseil constitutionnel qui a annoncé que «le report de l'élection présidentielle est anticonstitutionnel», d'ou la décision dudit conseil en annonçant l'invalidité de la décision du président sénégalais de reporter l'élection source de la crise actuelle. Les Sénégalais sont dans une autre logique maintenant. Ils veulent remettre la situation politique sur les rails en ressuscitant la dynamique politique d'avant le report de l'élection présidentielle. Le mouvement «Aar Sunu Election (Protégeons notre élection)» a été parmi les premières forces sur le terrain a saluer la décision du Conseil constitutionnel. Ledit mouvement a été aussi derrière l'appel à la marche pacifique pour pousser le président sénégalais en place à revoir sa décision qui est en contradiction avec la Constitution. L'évolution en cuirs au Sénégal a poussé l'ensemble du spectre politique sénégalais à avoir une certaine démarche positive quant à l'avenir proche en ce qui concerne la situation politique du Sénégal après l'intervention du président Macky Sall d'une manière officielle dans les médias nationaux pour rappeler qu'il «organisera la présidentielle dans les meilleurs délais». L'ex-ministre de la Communication Moustapha Guirassy, et membre de la coalition de l'opposition, a appelé l'opposition et a société civile à «préserver cette victoire en allant tranquillement vers l'élection et que le peuple se libère, que le peuple choisisse le candidat qu'il veut à la tête de ce pays et nous saluons naturellement aussi le Conseil constitutionnel. Il a redoré le blason de notre démocratie, de notre nation, de toute la justice et peut- être même de toutes les institutions». L'ancienne Première ministre de Macky Sall, Aminata Touré, elle fait partie de l'opposition actuelle, a indiqué que «nous attendions cette décision. Même les étudiants en première année de droit auraient penché dans le même sens, puisque arrêter une campagne électorale dix heures avant qu'elle ne commence, c'était du jamais-vu», a-t-elle affirmé. Selon Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement, a qualifié cette évolution qui tend vers la détente politique en soulignant que «cette décision est une preuve de la vitalité de la démocratie. Nous n'avons jamais contesté les décisions du Conseil constitutionnel. Ce qu'il a dit, c'est qu'il n'est pas d'accord de la façon dont l'élection a été reportée. Il parle d'organiser les élections dans les meilleurs délais, mais pas dans les plus brefs délais, il y a une différence entre les deux. Donc, c'est un report de fait», a-t-il précisé. Selon toutes les déclarations émanant de l'opposition et du gouvernement d'une manière respective, la situation politique au Sénégal commence à prendre l'allure d'un climat de normalisation et une espèce de stabilité qui s'esquisse sur fond de prudence extrême.