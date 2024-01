L’Union européenne a «regretté» hier la décision de la junte au pouvoir au Mali de mettre fin à l’accord de réconciliation avec les groupes indépendantistes signé à Alger en 2015. «Les populations civiles du Nord du pays seront les premières à subir les conséquences de cette décision unilatérale» que l’UE «regrette», souligne Nabila Massrali, porte-parole du chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell.»L’impact négatif que cette rupture pourrait avoir sur l’ensemble des équilibres nationaux et régionaux, alors qu’aucune alternative à l’accord de paix de 2015 n’a encore émergé, est réel», poursuit la porte-parole dans un communiqué. L’Union européenne «reste convaincue que le dialogue doit être privilégié pour aplanir les différends et favoriser l’instauration d’une paix durable au Nord Mali», conclut le texte. La junte au pouvoir au Mali a annoncé le 25 janvier la «fin, avec effet immédiat», de cet accord longtemps vu comme essentiel pour stabiliser le pays. Elle a invoqué «le changement de posture de certains groupes signataires», mais aussi «les actes d’hostilité et d’instrumentalisation de l’accord de la part des autorités algériennes dont le pays est le chef de file de la médiation». L’accord était déjà considéré comme moribond depuis la reprise en 2023 des hostilités contre l’Etat central et l’armée malienne par les groupes indépendantistes à dominante touareg du nord dans le sillage du retrait de la mission des Nations unies (Minusma), poussée vers la sortie par la junte après dix années de présence.

L’UE a également dénoncé hier le refus du Niger de laisser entrer sur son territoire la cheffe de l’EUCAP Sahel Niger, une mission de sécurité européenne à laquelle Niamey a décidé de mettre fin en décembre.»L’UE prend note du refus pur et simple d’accorder l’accès au territoire

nigérien», à la juge allemande Katja Dominik, cheffe de cette mission qui oeuvre depuis 2012 au renforcement de la sécurité intérieure du pays, a indiqué une porte-parole de la Commission européenne. Le régime militaire issu du coup d’Etat de juillet au Niger avait décidé début décembre de mettre fin à deux missions de sécurité et de défense de l’UE dans le pays, dont l’EUCAP Sahel. L’UE avait toutefois déjà suspendu toute coopération en matière de sécurité et de défense avec le Niger après le coup d’Etat. Mais l’Union européenne considère que les accès du personnel de la mission EUCAP au territoire nigérien sont garantis dans le cadre d’un plan de retrait de la mission, qui n’a pas été contesté par les autorités du Niger et est en vigueur jusqu’au 3 juin 2024. Jusqu’à cette date, cet accord «prévoit que les entrées et sorties du staff EUCAP soient facilitées», a souligné cette porte-parole, ajoutant que l’UE avait «demandé des explications aux autorités de transition» à Niamey.

L’UE indique également avoir «pris note de la confiscation des passeports de plusieurs membres de la mission arrivés à Niamey le 24 janvier». Depuis le renversement du président élu Mohamed Bazoum, les militaires au pouvoir rompent peu à peu les liens avec les partenaires occidentaux du régime déchu. Après avoir notamment obtenu le départ des forces françaises, en cours jusqu’à fin décembre, ils se cherchent de nouveaux alliés et se sont notamment rapprochés de la Russie.