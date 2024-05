Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné «fermement» la «tentative de coup d’Etat» en République démocratique du Congo que l’armée a annoncé, dimanche, avoir déjouée. Il a affirmé avoir suivi «avec une vive préoccupation les évènements», mais dit se féliciter «de la maîtrise de la situation annoncée» par l’armée. Il a également dit se réjouir «que l’ensemble des responsables des institutions républicaines soient sains et saufs», condamnant «tout recours à la force pour changer l’ordre constitutionnel dans tout Etat africain, quel qu’il soit». L’armée de la RDC a annoncé, dimanche, avoir déjoué à Kinshasa une «tentative de coup d’Etat» ayant impliqué des Congolais mais aussi plusieurs Américains et un Britannique, un incident qui soulève beaucoup de questions sur fond de tensions politiques et de conflits dans l’est.