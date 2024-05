L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a assuré que son personnel restera malgré la fermeture forcée de ses bureaux d’El-Qods occupée après que des extrémistes sionistes ont «mis le feu» au périmètre du QG de l’agence onusienne.»Deux incendies criminels ont contraint l’UNRWA à fermer temporairement son bureau à El Qods-Est, mais son travail vital se poursuivra alors que la guerre fait rage à Ghaza et que la violence augmente en Cisjordanie», a-t-on affirmé. Depuis environ deux mois, des manifestations ont eu lieu devant le complexe de l’UNRWA à El Qods-Est, dans une zone où il y a de nombreuses colonies sionistes. La situation a atteint son paroxysme jeudi soir lorsque deux incendies ont été déclenchés par des extrémistes sionistes à deux endroits sur le périmètre du QG de l’UNRWA. Bien que les locaux d’El Qods-Est soient pour le moment fermés, M. Fowler, son directeur, a insisté sur le fait que le personnel ne sera pas dissuadé d’accomplir son travail. M. Fowler a mis en avant le mandat de l’UNRWA, établi il y a près de 75 ans par l’Assemblée générale des Nations Unies, pour fournir des services aux réfugiés palestiniens (santé, éducation et soutien social).»Tant que ce mandat existe, nous ne partirons pas, quoi qu’on veuille. On a le sentiment que ce genre de comportement a été encouragé». M. Fowler a souligné qu’il incombe à l’entité sioniste, en tant que puissance occupante, d’»assurer une protection adéquate des installations de l’ONU».»Nous pensons que cela n’est pas le cas», a-t-il regretté.