Encouragée par le soutien bruyant des dirigeants occidentaux, avec à leur tête les États-Unis, l'armée sioniste a pratiqué la surenchère dans une escalade de l'horreur qui n'épargne ni les habitations, ni les écoles, ni les mosquées, ni les hôpitaux de Ghaza, attaquée sans relâche par l'aviation de l'État hébreu qui aura déversé des tonnes de bombes en deux semaines à peine, tuant près de 4 218 civils palestiniens, dont une majorité d'enfants et de femmes, et blessant des milliers d'autres. Ces crimes sans précédent ont été froidement ignorés par les capitales occidentales qui n'ont de cesse de clamer leur soutien à l'entité sioniste en arguant de son «droit à se défendre» alors qu'il s'agit d'attaques massives et criminelles, contraires au droit international et donc toutes passibles de crimes de guerre. Parallèlement à ce parti pris flagrant qui ne devrait pas surprendre, dans la mesure où on en a eu un avant-goût au cours de l'opération spéciale russe en Ukraine face à l'alliance atlantiste, il y a ce silence assourdissant des États arabes normalisés dont on n' entend aucun commentaire, pas la moindre protestation, encore moins une condamnation face à une barbarie sans précédent de l'armée sioniste depuis les massacres de Deir Yassine et Sabra et Chatila.

Les violences d'un gouvernement d'ultra droite, conduit par Benjamin Netanyahu, ne sont pas, récentes, puisqu'elles durent depuis son retour aux «affaires» et ensanglantent à la fois la Cisjordanie et El Qods-Est occupées, Ghaza, la Syrie et le Liban. Enivrés par le fantasme d' «Eratz Israël» dont il faut croire qu'il n'échappe pas à la connaissance des dirigeants arabes normalisés, Netanyahu et ses alliés religieux extrémistes n'ont qu'un seul et même objectif, celui d'imposer la «solution finale» au peuple palestinien tout entier. C'est pourquoi un plan était proposé pour une «évacuation» des Palestiniens de Ghaza vers le Sinaï égyptien et il a été «discuté», lors d'entretiens entre le président américain Joe Biden et ses homologues égyptiens et jordaniens. Mais ces derniers ont rejeté catégoriquement «l'offre», même assortie de quelque friandise, tandis que la réponse du peuple palestinien a été encore plus retentissante: il n'y aura jamais d' autre Nakba. L'occupation sioniste va, sans doute, redoubler de férocité et poursuivre le génocide, sous le regard complaisant des puissances occidentales (États-Unis, France, Royaume-Uni et Italie, notamment), dont le soutien trouve un écho assourdissant dans le silence de certains États arabes normalisés. Si le parti pris sioniste a atteint une telle ampleur et une aussi incroyable indécence, c'est, d'abord et surtout, parce que le front de la fermeté, laborieusement construit par les dirigeants arabes des années 70, est tombé en ruines, sous les coups fatals des dirigeants occidentaux, tels George W. Bush, Tony Blair, Sarkozy et quelques autres, au grand profit de leurs calculs étroits et des objectifs du sionisme.