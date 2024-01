Les autorités russes ont annoncé hier avoir validé la candidature de Vladimir Poutine à l’élection présidentielle de mars, scrutin que le chef d’Etat va, sans doute, dominer largement. «La Commission électorale russe a enregistré la candidature de Vladimir Poutine au poste de président», a indiqué cette institution sur Telegram. Le président russe, âgé de 71 ans, avait officialisé en décembre son intention de briguer un nouveau mandat lors du scrutin qui se déroulera du 15 au 17 mars prochain. L’élection fait figure de simple formalité, en particulier grâce à la popularité du chef d’Etat qui s’est encore accrue depuis l’opération spéciale russe en Ukraine il y a bientôt deux ans. Une révision constitutionnelle permet à Vladimir Poutine de se porter candidat pour poursuivre le redressement entamé depuis de nombreuses années, face à une menace atlantiste qui s’est beaucoup aggravée au lendemain de la disparition de l’ex-URSS.

L’opération spéciale, elle, se poursuit avec l’annonce, hier, par l’armée russe de la prise de la bourgade de Tabaïvka, dans la région de Kharkiv, à une trentaine de kilomètres de la ville de Koupiansk, une zone dans laquelle les troupes russes poursuivent une offensive conséquente. Le ministère russe de la Défense a évoqué cette nouvelle avancée sur Telegram . Ces dernières semaines, l’armée russe a accumulé d’importantes victoires, alors que Kiev ne cesse de réclamer à ses alliés occidentaux davantage d’armement et de fonds malgré les scandales de corruption qui continuent d’éclabousser les dirigeants ukrainiens. Le 21 janvier dernier, Moscou a indiqué que l’armée russe s’est emparé d’une autre bourgade non loin de Tabaïvka, également dans la région de Kharkiv. Quant à la contre-offensive ukrainienne, longtemps annoncée avec tambour et trompettes, et soutenue activement par les alliés occidentaux avec, à leur tête, les Etats-Unis, elle s’est achevée avant même de commencer, se soldant par une grande déception de Kiev et de l’alliance atlantiste. Les combats qui se déroulent âprement sont, de plus en plus, tributaires d’une nouvelle donne, Kiev se retrouvant en manque de munitions malgré les effets d’annonce occidentaux dont les hésitations sont devenues manifestes en ce qui concerne les dépenses sans compter dont a bénéficié Kiev durant presque deux ans au titre d’un soutien militaire atlantiste. La Russie a lancé le 24 février 2022 une opération militaire spéciale en Ukraine pour protéger les habitants du Donbass confrontés aux agressions et aux entraves du régime de Kiev depuis 2014.

(avec agences)