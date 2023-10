Les dirigeants des pays du Golfe et d’Asie du Sud-Est ont condamné hier l’agression sioniste contre le peuple Palestinien, lors d’un sommet tenu à Riyadh. Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et l’Association des nations d’Asie du Sud-Est (Asean), ont également appelé au rétablissement des services de base et à l’acheminement de l’aide humanitaire à Ghaza, dans un communiqué diffusé à l’issue du sommet.»Nous sommes attristés par l’escalade de la violence dont Ghaza est témoin aujourd’hui et dont le prix est payé par des civils innocents», a déclaré le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, à l’ouverture du sommet.»Nous rejetons avec force toute attaque ciblant des civils», a-t-il ajouté, souhaitant un arrêt des hostilités.»La violence doit cesser, l’humanité doit être la priorité en ce moment, et nous devons empêcher que la situation ne s’aggrave», a déclaré de son côté le chef de l’Etat indonésien Joko Widodo, dont le pays préside actuellement l’Asean. Nous ne devons pas oublier que la «cause première du problème» est l’occupation sioniste des territoires palestiniens, et «c’est ce qui doit être résolu sur la base des résolutions internationales», a-t-il ajouté. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé hier que le bilan des victimes de l’agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie occupée, s’est alourdi à 4137 martyrs et plus de 13.400 blessés.