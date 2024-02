L'avenir de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest (Cedeao) est «hypothéqué» selon certains experts de la géopolitique africaine. Il s'agit du rôle de cette organisation régionale face aux conflits qui prennent de plus en plus de l'ampleur. La question de la maîtrise de la situation au plan sécuritaire, économique et politique par la Cedeao des pays qui s'inscrivent dans son giron stratégique est sérieusement posée par des analystes et des experts de l'Afrique en général et le Sahel en particulier. La dernière crise qui vient de frapper un pays important appartenant à la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal en l'occurrence, a mis la Cedeao face à ses responsabilités quant à la gestion de ladite crise politique et les mesures que cette dernière va prendre afin de peser sur la scène politique sénégalaise dans la perspective du retour du pays à la vie constitutionnelle et la légalité politique. Lors de la dernière réunion d'urgence, Le Conseil de médiation et de sécurité de l'organisation ouest-africaine pour «discuter des problèmes sécuritaires et politiques actuels de la région», a exhorté les autorités politiques du Sénégal «à respecter son calendrier électoral initial», précise le communiqué dudit conseil de médiation qui dépend de la Cedeao.

Djidenou Steve Kpoton, consultant politique béninois indépendant, a déclaré que «Le report de l'élection présidentielle sénégalaise est une nouvelle crise dont la Cedeao n'a pas besoin. Il a ajouté que la Cedeao a montré n «Son impuissance face à la situation». Après le Niger,le Burkina Faso et le Mali, la crise qui vient de se manifester au Sénégal a montré les limites, voire l'incapacité de la Cedeao de résoudre les conflits ou d'intercéder dans la perspective d'imposer son pouvoir en tant que Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest sur le plan politique et sécuritaire.

En ce qui concerne le pays comme le Sénégal, la Cedeao s'est contentée a appeler les autorités politiques sénégalaises «a prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral». Selon des experts de l'Afrique de l'Ouest, ce communiqué laconique n'est pas en mesure de contribuer dans la solution de la crise politique au Sénégal.

Une spécialistes des affaires de l'Afrique, maîtresse de conférences en études africaines à l'université d'Edimbourg en Ecosse, Rama Salla Dieng est allée jusqu'à qualifier la Cedeao comme une structure qui ne sait faire que des communiqués de presse. La spécialiste a précisé que «la Cedeao publie des communiqués de presse, mais lorsque le moment est venu d'agir et de faire respecter les principes pour lesquels elle a été créée, elle ne fait rien. Pourquoi n'excluent-ils pas le Sénégal?», a-t-elle rétorqué.

Cette interrogation de la part d'une spécialiste des questions africaines montre on ne peut plus clairement l'attitude partielle de ladite Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) quand il s'agit du Sénégal. D'ailleursn les trois pays qui se sont retirés de a Cedeao, le Burkina Faso,le Mali et le Niger en l'occurrence avaient soulevé la question de la «partialité» de cette institution régionale africaine en déclarant respectivement leur hostilité aux réactions de cette dernière qui «obéit» plus aux diktats des puissances étrangères présentes dans la région.

L'experte Idayat Hassan, affiliée au Centre américain d'études stratégiques et internationales, a soutenu que «La Cedeao est en difficulté, mais ce n'est pas nouveau. L'Afrique de l'Ouest était l'une des régions du monde les plus sujettes aux coups d'Etat avant que la consolidation démocratique ne commence à s'installer», a-t-elle estimé. Les experts et les spécialistes africains ont un regard négatif sur la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), surtout que cette dernière est otage des ambivalences en rapport avec les intérêts des puissances étrangères qui font et défont l'échiquier dans certains pays de l'Afrique.