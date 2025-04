La Chine a déclaré, hier, espérer des échanges «approfondis» avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghtchi, attendu aujourd’hui pour «renforcer la confiance politique mutuelle». La venue de Abbas Araghtchi intervient avant un troisième cycle de négociations entre l’Iran et les États-Unis sur le nucléaire. La Chine est l’un des pays signataires de l’accord international sur le nucléaire de 2015, caduc à la suite de la décision des États-Unis de s’en retirer trois ans plus tard, sous la présidence de Trump. « Les deux parties auront des échanges approfondis sur les relations bilatérales sino-iraniennes, ainsi que sur les grandes questions régionales et internationales d’intérêt commun», a déclaré le porte-parole du ministère chinois des AE, Guo Jiakun. « Nous sommes persuadés que cette visite est d’une grande importance pour (...) promouvoir la coopération dans divers domaines entre les deux pays et sauvegarder conjointement le multilatéralisme», a-t-il précisé. Abbas Araghtchi doit participer samedi à un nouveau cycle de pourparlers sous médiation omanaise avec l’émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, selon la diplomatie iranienne. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l’Iran et l’un des principaux acheteurs de son pétrole sous sanctions. Les deux pays ont signé en 2021 un accord stratégique de 25 ans sur des domaines tels que l’énergie, la sécurité, les infrastructures et les communications.