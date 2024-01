La Chine a été choquée par une nouvelle attaque contre les installations de l’ONU à Ghaza et attristée par les pertes civiles causées par l’attaque, a annoncé jeudi un porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L’Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré mercredi que son centre de formation a été attaqué à deux reprises par des tirs de chars à Khan Younès, causant neuf morts et 75 blessés. Le porte-parole Wang Wenbin a annoncé que la Chine condamne tous les actes contre les civils et s’oppose à toutes les actions qui violent le droit international.»La sécurité des installations de l’ONU doit être préservée. Le recours à la force n’apporte pas de véritable sécurité et le cessez-le-feu est la priorité absolue», a-t-il indiqué. La Chine demande à mettre sérieusement en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations unies, à réaliser immédiatement un cessez-le-feu global, et à empêcher qu’une catastrophe humanitaire encore plus grave ne se produise.