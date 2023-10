Le ministre colombien des Affaires étrangères, Alvaro Leyva, a ordonné lundi à l'ambassadeur de l'entité sioniste à Bogota de «s'excuser et de quitter» le pays, après les réactions de la diplomatie sioniste aux déclarations du président Gustavo Petro sur les agressions sionistes contre Ghaza. Leyva a qualifié de «grossièreté insensée» sur son compte X (ex-Twitter) les propos de l'ambassadeur envers le Président Gustavo Petro qui a qualifié les agressions sionistes de crimes nazis. Le bilan des agressions menées depuis le 7 octobre par les forces de l'occupation sioniste dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée s'est élevé dimanche à 2.866 martyrs et plus de 12.000 blessés parmi les Palestiniens, a annoncé le ministère palestinien de la Santé