Le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, a salué la décision de la République de Trinité-et-Tobago de reconnaître l’Etat de Palestine, a rapporté hier l’agence de presse palestinienne Wafa. Abbas a affirmé que la République de Trinité-et-Tobago «a fermement soutenu les droits du peuple palestinien au cours des dernières années et a voté en faveur de ces droits dans les fora internationaux», soulignant que cette décision «est conforme aux principes du droit international qui reconnaissent le droit des peuples à se débarrasser du colonialisme et des persécutions et à vivre dans la liberté, la justice et l’indépendance».»Le droit des peuples à l’autodétermination est un droit établi et reconnu par le droit international, et l’Etat de Palestine renouvelle son appel continu aux pays qui n’ont pas encore reconnu l’Etat de Palestine à reconnaître le droit du peuple palestinien à l’autodétermination», ajoute Abbas. Le président de la Colombie Gustavo Petro a annoncé mercredi la rupture des liens diplomatiques avec Israël, qualifiant le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de «génocidaire» dans sa conduite de la guerre à Ghaza. Petro avait vivement critiqué, à plusieurs reprises, l’agression barbare sioniste contre Ghaza.