La compagnie aérienne nationale libanaise, la Middle East Airlines (MEA), va réduire de moitié ses vols en raison de la tension avec Israël, a annoncé son PDG, hier, tandis que de nouveaux pays appellent leurs ressortissants à quitter le pays. Depuis le 7 octobre, des affrontements sont quotidiens à la frontière israélo-libanaise et on s’attend à voir le Hezbollah ouvrir un nouveau front avec l’ennemi sioniste.»Nous allons réduire de plus de moitié les vols de la MEA», a annoncé le PDG de la MEA, Mohammad al-Hout.»A partir de dimanche, nous allons fonctionner avec environ huit avions sur un total de 22 appareils commerciaux», a-t-il ajouté. Il a ajouté que la MEA met à l’abri une dizaine d’avions dans des pays voisins.