Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont tenu hier une réunion, sous le thème «Consolidation et maintien de la paix par des approches globales - investissement dans les personnes, y compris l'autonomisation des femmes». Le sous-secrétaire général pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, Mohammed Khaled Khiari, l'administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Achim Steiner, et un représentant de la société civile devaient présenter des exposés. La note conceptuelle de la réunion souligne l'importance d'approches globales «pour répondre aux risques transnationaux interdépendants pour la paix et la sécurité, auxquels tous les Etats sont vulnérables, tels que la pauvreté, l'insécurité alimentaire et énergétique, le changement climatique, les pandémies, toutes les formes de violence, la discrimination et les inégalités fondées sur le genre». Elle ajoute que, pour prévenir les conflits ou leur réapparition, et pour rendre les pays résilients face à ces facteurs de risque complexes, «des approches globales devraient englober des actions dans les domaines de la paix et de la sécurité, du développement et de l'aide humanitaire». La note conceptuelle suggère que cela nécessite d'investir dans toutes les personnes, y compris les femmes et les personnes les plus vulnérables, et de leur donner les moyens d'agir. Il s'agit également de mettre en place des institutions qui répondent aux besoins humains fondamentaux, soutiennent le développement durable et créent un climat de confiance entre les Etats et leurs citoyens. Le document d'orientation du secrétaire général de l'ONU de juillet 2023, intitulé «Un nouvel agenda pour la paix», qui expose sa vision de l'avenir du multilatéralisme et du travail des Nations unies en matière de paix et de sécurité dans un monde en mutation, souligne également que les approches globales constituent un élément essentiel de la prévention des conflits. A la lumière des préparatifs du Sommet du futur, qui se tiendra les 22 et 23 septembre prochain, et de l'examen de l'architecture de consolidation de la paix des Nations unies pour 2025, la note conceptuelle suggère que la réunion soit l'occasion de discuter «de la manière dont le Conseil de sécurité peut mettre en oeuvre des approches globales en utilisant la boîte à outils des Nations unies et d'autres outils non liés aux Nations unies». La note conceptuelle demande aux participants d'aborder lors de la réunion, les défis liés à la promotion d'une coopération efficace entre les parties prenantes, y compris les autorités nationales, les opérations de paix de l'ONU et les équipes de pays.»Le renforcement de la coopération entre le Conseil de sécurité et la Commission de consolidation de la paix est une question de longue date que les orateurs pouvaient soulever lors de la réunion», selon le site du Conseil de sécurité