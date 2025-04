La Défense civile palestinienne a rejeté à son tour, hier, les conclusions d'une enquête sioniste sur la fusillade dans laquelle 15 secouristes ont été tués en mars dans la bande de Ghaza, accusant l'armée sioniste de s'être livrée à des «exécutions sommaires». Aux petites heures du 23 mars, quelques jours après la reprise de leur agression barbare dans la bande de Ghaza, des militaires sionistes ont tiré sur des équipes de la Défense civile et du Croissant-Rouge près de Rafah, dans le sud du territoire palestinien. L’entité sioniste prétend que six membres du Hamas, le mouvement de résistance palestinien, se trouvaient à bord des ambulances mitraillées. Dimanche, l'armée sioniste a publié les conclusions d'une «enquête» militaire interne qui parle de «plusieurs fautes professionnelles», «désobéissances» et «malentendus» parmi les soldats impliqués dans la fusillade. Si elle dit «regretter» des victimes collatérales et annonce le limogeage d'un officier qui commandait les troupes sur le terrain ce jour-là, l'enquête conclut que les soldats n'avaient pas ouvert le feu «à l'aveugle» et «n'a mis au jour aucun indice étayant les allégations d'exécution». Un responsable de la Défense civile à Ghaza, Mohammed Al-Moughair, a accusé l’entité de chercher à «contourner» le droit international et d'«échapper à ses responsabilités et aux poursuites internationales». « Ce que prétend (l’ennemi sioniste) est entièrement faux», a-t-il déclaré aux médias, affirmant que toutes les victimes avaient été atteintes de plus de 20 balles chacune, certaines directement à la tête et dans d'autres organes vitaux. « La vidéo filmée par l'un des ambulanciers prouve que le narratif de l'occupation sioniste est faux et démontre qu'elle a procédé à des exécutions sommaires», a-t-il souligné. Après la fusillade, le Croissant-Rouge avait diffusé une vidéo récupérée sur le téléphone portable d'une victime. Elle contredit la version avancée par l'armée sioniste immédiatement après les faits. On y voit, notamment des ambulances circulant phares et gyrophares allumés, alors que l'armée prétendait que le convoi se déplaçait dans l'obscurité «d'une manière suspecte», feux éteints. Dimanche, le porte-parole de l'armée, Effie Defrin, a reconnu une «erreur» tout en excluant une volonté de mentir.

Les victimes étaient huit membres du Croissant-Rouge, six membres de la Défense civile à Ghaza et un membre de l'Unrwa, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les corps avaient été retrouvés plusieurs jours après la fusillade, enterrés dans le sable, dans ce que le Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) a qualifié de «fosse commune». Le Croissant-Rouge palestinien a lui aussi rejeté les conclusions de l'enquête sioniste. « Dans la mesure où le rapport est truffé de mensonges, il est nul et non avenu, car il justifie les meurtres et attribue la responsabilité de l'incident à une erreur personnelle du commandement sur le terrain, alors que la vérité est toute autre», a déclaré dimanche Nebal Farsakh, sa porte-parole à Ramallah, en Cisjordanie occupée. La fusillade avait soulevé une vague d'indignation internationale, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, évoquant un possible «crime de guerre». Deux secouristes ont survécu à la fusillade, dont l'un se trouve «toujours en détention». « Si l'incident s'est produit par erreur comme le prétend le rapport, pourquoi est-ce que Israël détient toujours le secouriste?», a fait valoir Farsakh dimanche. Au moins huit Palestiniens sont tombés lundi en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés, dans les bombardements massifs de l'armée d'occupation sioniste sur diverses zones de la bande de Ghaza, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Un Palestinien et sa femme sont tombés en martyrs dans le bombardement d'une tente dans la région d'Al-Mawasi, à l'ouest de Khan Younes. Cinq autres sont tombés en martyrs et plusieurs ont été blessés dans un bombardement ayant visé une maison dans le quartier d'Al-Zana à Bani Souhaila, à l'est de Khan Younes. Au centre de Ghaza, un Palestinien a succombé à ses blessures subies, il y a quelques jours, lorsque l'armée sioniste a ciblé un étal de légumes à Deir al-Balah. À l'est, les forces d'occupation ont fait exploser plusieurs maisons à l'est du quartier d'Al-Tuffah, tandis que d'intenses tirs d'artillerie ont ciblé l'est du quartier d'Al-Zeitoun, au sud-est. Les chars et les drones ont également visé l'est des quartiers d'Al-Shuja'iyya et d'Al-Tuffah, à l'est de la ville de Ghaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les agressions sionistes ont fait 1783 martyrs et 4683 blessés depuis le 18 mars, tandis que le bilan total s'élève à 51201 martyrs et 116869 blessés, depuis le 7 octobre 2023.