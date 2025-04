La Défense civile palestinienne a annoncé que des frappes sionistes avaient fait au moins 17 martyrs dont au minimum dix-sept personnes sont tombées en martyres et plusieurs autres ont été blessées dans des frappes menées, hier matin, par l’armée d’occupation sioniste dans la bande de Ghaza, a annoncé la Défense civile palestinienne. La frappe la plus meurtrière a ciblé une école qui abritait des personnes déplacées dans la ville de Ghaza (nord), faisant onze martyrs et 17 blessés, parmi lesquels figurent des femmes et des enfants, a déclaré le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. « Le bombardement a provoqué un incendie massif dans le bâtiment et plusieurs corps calcinés ont été retrouvés», a-t-il indiqué. Quatre personnes sont tombées en martyres et plusieurs autres sont portées disparues sous les décombres, après des tirs de l’occupant sioniste contre des maisons à l’est de Ghaza, a ajouté la même source. Une frappe sur une maison à Jabalia, dans le nord, a fait un martyr, et une autre sur une maison à Khan Younès (sud) a fait un autre martyr, a affirmé Mahmoud Bassal. « Nous avons reçu des appels de détresse signalant plusieurs personnes disparues sous les décombres dans différentes zones de la bande de Ghaza», a-t-il dit. « Nous manquons des outils et équipements nécessaires pour les opérations de sauvetage et pour récupérer les corps», a-t-il indiqué également. Le bilan de l’agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s’est alourdi à 51266 martyrs et 116991 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué mardi les autorités sanitaires palestiniennes. Elles ont précisé que 1890 Palestiniens sont tombés en martyrs et 4950 autres ont été blessés depuis le 18 mars, date de la reprise de l’agression sioniste, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 janvier à Ghaza après plus de 15 mois d’agression génocidaire sioniste, qui a provoqué une catastrophe humanitaire sans précédent. Les forces d’occupation ont repris le 18 mars leur agression contre la bande de Ghaza, après une interruption de deux mois, consécutive à l’accord de cessez-le-feu.

Le Conseil national palestinien (CNP) a quant à lui dénoncé, hier, les attaques perpétrées par les forces d’occupation sionistes contre des déplacés palestiniens à Jabaliya et une école à l’est de la ville de Ghaza, qualifiant la poursuite des agressions contre la bande de Ghaza de crime contre l’humanité. L’agression délibérée contre des civils innocents dans les centres d’hébergement représente une intensification de la politique de génocide et de nettoyage ethnique par l’occupation en bombardant des tentes de déplacés à Jabaliya et l’école Yaffa dans le quartier de Tuffah, a déclaré le CNP, dans un communiqué, relayé par l’agence palestinienne de presse, Wafa. Avertissant sur les conséquences de la poursuite de ces crimes sur la paix et la sécurité internationales, il a également dénoncé le silence de la communauté internationale qui «n’est plus seulement une complicité, mais est devenu une alliance ouverte dans les crimes de génocide et de nettoyage ethnique contre notre peuple palestinien». À cet égard, le Conseil national palestinien a exhorté la communauté internationale à «respecter les conventions et le droit international humanitaire, à agir immédiatement et de manière sérieuse pour mettre fin à cette agression, et pour sauver les Palestiniens». Le CNP a appelé en outre à traduire les responsables des crimes sionistes en justice, fournir une protection au peuple palestinien, et œuvrer pour mettre fin à l’occupation sioniste.Par ailleurs, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont appelé, hier, l’entité sioniste à «cesser» le blocage de l’aide humanitaire dans la bande de Ghaza, une mesure «intolérable» qui fait risquer aux civils palestiniens «la famine, des épidémies et la mort». Dans un communiqué commun, les trois ministres des Affaires étrangères appellent Israël «à rétablir immédiatement un flux rapide et sans entrave d’aide humanitaire à Ghaza afin de répondre aux besoins de tous les civils».