L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a ajouté hier les Territoires palestiniens à la liste des pays et territoires nécessitant une aide alimentaire extérieure.»En Palestine, selon l’Aperçu des besoins humanitaires pour 2023, 1,5 million de personnes (28% de la population) étaient estimées en situation d’insécurité alimentaire aiguë et nécessitant une assistance immédiate entre mai et juillet 2022 (période de la collecte des données, NDLR): 1,2 million de personnes dans la bande de Ghaza et 353.000 personnes en Cisjordanie», rappelle l’agence.»L’escalade du conflit en octobre 2023 est susceptible d’accroître les besoins d’aide humanitaire et d’assistance d’urgence, alors que l’accès aux zones touchées reste une préoccupation», ajoute la FAO dans son rapport sur les Perspectives de récolte et situation alimentaire publié trois fois par an. L’organisation estime qu’au total, 46 pays et territoires nécessitent une aide alimentaire extérieure.»Les conflits qui perdurent et s’intensifient sont les principaux moteurs des niveaux les plus sévères d’insécurité d’insécurité alimentaire aiguë, avec des préoccupations récentes au Moyen-Orient», souligne la FAO dans son rapport.»Malgré la baisse des prix mondiaux, la faiblesse des monnaies dans de nombreux pays à faible revenu maintient les prix alimentaires intérieurs élevés et entravent l’accès des ménages à la nourriture», relève aussi l’organisation.