Les observateurs et les experts du Sahel se rappellent des déclarations ostentatoires de la France quant à sa réussite spectaculaire au Mali après l'accomplissement de son opération Serval au Mali et en considérant cette opération comme une sorte de stratégie globale quant à sa «lutte» contre les «terroristes» au Sahel en général.

Les experts occidentaux du Sahel ont qualifié le retrait de la France du Niger comme une «fin de modèle de ‘' lutte'' contre les terroristes», ont-ils asséné.

Pour rappel, 1.500 soldats et aviateurs français basés au Niger ont quitté, hier, vendredi, le pay,s,après des négociations très longues entre la France et les autorités militaires de Niamey.

La France est en train d'essuyer des échecs dans tous les pays de la région du Sahel, ce qui fait dire aux analystes spécialistes des questions sahéliennes que «le modèle français a montré ses limites et ne peut pas constituer un exemple quant à la stabilité régionale ou internationale en termes de solutions et de résorption de conflits», expliquent-ils. Les experts parlent d'une manière claire, d'un «échec et la fin de l'engagement français au Sahel».

La France avait déployé jusqu'à 5.500 hommes au sein de l'opération antiterroriste Barkhane, en coopération avec les armées malienne, burkinabè et nigérienne. Mais cela n'a pas pu résoudre la question de l'insécurité et de la crise violente que subissaient les populations nigériennes à cause de l'activité intense des groupes terroristes.

Avec ce dernier retrait des forces militaires françaises, il n'y aura plus d'interventions musclées de forces étrangères comme le faisait la France en grande pompe sans que cela ne pouvait mettre un terme à la présence active des groupes terroristes dans la région du Sahel en général et du Niger en particulier, signe la fin de l'influence occidentale dans a région du Sahel. Surtout l'influence française qui se faisait s'exprimer avec ostentation même.

Un spécialiste du Sahel, de l'Institut allemand pour les relations internationales et la sécurité(SWP), Denis Tull, a estimé que la France et l'Europe vont se contenter a avoir «un engagement militaire qui se résumera à une coopération militaire et sécuritaire, passant par des équipements, des formations, etc...», et d'ajouter «Le contre-terrorisme nécessitera des accords bilatéraux, notamment avec l'Allemagne ou l'Italie. Mais «est-ce que les Européens veulent et peuvent s'engager dans des relations avec les régimes en place? Il n'y a pas de consensus», a-t-il expliqué.

La question de la lutte contre «les terroristes» au Niger a été soulevée par les experts qui voient dans la situation au Niger comme brûlante au vu du degré de la violence qui règne dans ce territoire surtout avec le retrait des FFrançais.

D'autres analystes ne voient pas du même angle la situation en rappelant que le retrait de la France ne va pas faire le vide et ne favorisera pas l'émergence avec force des groupes terroristes et l'exacerbation de la violence.

Les analystes spécialistes du Sahel ont rappelé que «Quelques dizaines d'instructeurs et de formateurs militaires russes sont ainsi présents à Ouagadougou, même si les autorités n'ont pas confirmé leur présence. Et un partenariat russo-nigérien, aux termes restés inconnus, vient d'être signé», souligne-t-on.

Les déclinistes occidentaux qui ne veulent pas reconnaître leur échec après le retrait des derniers soldats français du Niger, font dans la spéculation et «la sophistique» en soulignant que «L'avenir se jouera sur un face-à-face entre les terroristes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique (EI) et les régimes militaires, qui ont créé en septembre l'Alliance des ÉEtats du Sahel (AES). Sa charte les engage à combattre «le terrorisme» et les lie par un devoir d'assistance et de secours face à toute agression», déclarent-ils sans reconnaître que la Russie a su tirer son épingle du jeu sans se fourvoyer dans le bourbier de la violence et de l'affrontement armé avec les «groupes jihadistes» comme aimaient les appeler les Français et les Occidentaux en général.