La question palestinienne portée, à bout de bras, par l'Algérie s'est retrouvée, au coeur du 31ème Sommet arabe qui s'est tenu les, 1er et 2 novembre 2022, à Alger. Son actualité s'est exacerbée avec les bombardements sauvages de la bande de Ghaza par l'aviation sioniste. Un génocide à huis clos. La voix de l'Algérie s'est élevée encore une fois pour mettre un terme au martyre palestinien et surtout dénoncer et condamner avec fermeté l'agression criminelle sioniste. La ferme condamnation des agressions criminelles menées contre le peuple palestinien, et la solidarité «incommensurable» de l'Algérie avec le vaillant peuple palestinien, ont été réaffirmées, mercredi à partir du Caire, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, qui a précisé que «les peuples arabes attendent de nous, une position unifiée qui réhabilite les constantes de la nation arabe en termes de soutien à sa cause centrale». «À la lumière de la conjoncture grave et dangereuse, et comme affirmé à maintes reprises par le président de la République, l'Algérie réaffirme sa solidarité incommensurable avec le vaillant peuple palestinien et condamne, dans les termes les plus forts, les agressions criminelles qu'il subit», a souligné le Chef de la diplomatie algérienne dans son allocution lors des travaux de la réunion ministérielle arabe d'urgence sur la situation en Palestine occupée tout en interpellant la communauté internationale, l'invitant à sortir de son inertie. L'Algérie «appelle, avec insistance, les organisations et instances internationales à intervenir, dans l'immédiat, en vue de protéger les civils palestiniens, victimes de la barbarie des agressions sionistes», a-t-il tonné. «En cette phase cruciale de l'histoire de notre cause centrale, nous tenons à souligner la responsabilité exceptionnelle qui incombe aux pays arabes, appelés aujourd'hui à agir sur deux fronts: l'intensification des efforts pour garantir la protection internationale au peuple palestinien, et la relance, à titre collectif, du processus de paix sur la base des références expressément définies par la légalité internationale», a-t-il ajouté. À ce propos, le Conseil des ministres de la Ligue arabe, a publié, le 11 octobre au Caire, une résolution sur les voies d'une action politique pour faire cesser l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et réaliser la paix et la sécurité dans la région. Il faut souligner qu'à ce sujet l'Algérie et d'autres pays membres ont émis des réserves sur certains termes. Ceux «plaçant sur un pied d'égalité le droit inaliénable et imprescriptible du peuple palestinien à l'autodétermination et les pratiques de l'entité sioniste qui bafouent toutes les chartes et les résolutions de la légalité internationale», notamment. Dans le communiqué final sanctionnant la Réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la Ligue arabe, La délégation algérienne s'est dissociée de «tout ce qui place sur un pied d'égalité le droit inaliénable et imprescriptible du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement d'un État souverain sur les frontières de 1967 et les pratiques de l'entité sioniste qui bafouent toutes les chartes et les résolutions de la légalité internationale» dans le communiqué final sanctionnant la Réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la Ligue arabe. La Syrie a elle aussi émis des réserves sur des «formulations» qui «placent sur un même pied d'égalité l'occupant israélien et le peuple palestinien sous occupation». Une position adoptée par la délégation libyenne, tandis que l'Irak a émis des réserves sur certains paragraphes de la résolution. «La position de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et son soutien à l'État de Palestine dans tous les fora internationaux» a été saluée par le ministre palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés, Riyad Al-Malki. La déclaration du diplomate palestinien est intervenue lors des entretiens bilatéraux qu'il a eus avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, en marge de sa participation aux travaux de la réunion ministérielle arabe d'urgence pour examiner les voies permettant d'arrêter l'agression sioniste contre la bande de Ghaza.