De sources bien informées, Paris affûte ses armes de guerre pour une intervention militaire contre le Niger. La fermeté dont a fait montre le président français, Emmanuel Macron, à l'endroit du Niger, lors de son discours devant les ambassadeurs français dans le monde ne relève pas d'une posture politicienne, histoire de sauver la face. La France avait un agenda bien précis qu'elle entendait opposer aux militaires nigériens auteurs du putsch du 23 juillet dernier. L'option politico-diplomatique n'y figurait pas. Un dialogue pacifique entre les acteurs militaires et politiques de ce pays n'arrange pas ses affaires. Les arguments recevables des putschistes (même si la méthode est condamnable), les antécédents de la politique française dans cette région du monde et ses intérêts pas toujours légitimes au Niger, font craindre à la France une perte irrémédiable de son influence, pas seulement dans ce pays, mais dans toute la Françafrique. Cette analyse que dressent de nombreux observateurs africains repose sur des renseignements recoupés et confirmés. Des sources biens informées qui ont eu accès au dossier révèlent même le nom de l'opération. Celle-ci a été baptisée opération Phénix. L'objectif qui lui a été assigné est on ne peut plus clair: déstabiliser le Niger et y créer une situation de chaos. Ceci dans un premier temps. Un état d'exception dans un pays aussi pauvre où la majorité de la population est démunie constitue, estiment les stratèges français, une proie facile.

Le nom donné à l'opération qui signifie «génie» suppose un déploiement particulier des forces armées françaises déjà présente avec une base militaire de 1500 soldats, ainsi que plusieurs avions militaires. Le détail des mouvements de troupes et la stratégie mise en place n'ont pas été révélés par les mêmes sources, mais l'on peut penser qu'au vu des moyens que compte mettre en oeuvre la France au Niger, ladite opération relèverait d'une véritable campagne militaire et pas seulement le rétablissement d'un président légitime illégalement déposé. Et pour cause, les fuites nous apprennent que pas moins de 5 000 soldats français seront mobilisés. En nombre, c'est à la dimension du contingent de la force Barkhane, déployée dans tous les pays du Sahel pour combattre les terroristes.

Cette présence militaire disproportionnée au regard de l'objectif, précédemment annoncé par Paris, à savoir rétablir le président Bazoum à son poste, s'explique selon les concepteurs de l'opération, par les délais fixés pour parvenir à l'objectif assigné. Le document révélé par nos sources évoque une opération de 12 jours pour venir à bout de la direction militaire nigérienne. Objectivement, la France entend raccourcir au maximum le temps d'intervention pour éviter l'enlisement. Sauf qu'une telle campagne militaire mobilisant autant de soldats n'a certainement pas vocation à se terminer aussi vite. De fait, la vraie question qui se pose est de savoir le but caché de l'opération Phénix. La France entend-elle prendre durablement le contrôle de ce pays, gérer elle-même la transition et installer un nouvel homme fort à sa botte et protégé par l'armée française en guise de garde présidentielle?

Ces révélations viennent corroborer l'information donnée, jeudi dernier par L'Expression, qui fait état de la demande de la France à l'Algérie en rapport avec le survol de son territoire aérien en vue d'une opération militaire au Niger. L'Opération Phénix confirme l'exclusivité de L'Expression et contredit les allégations de certains médias de l'Hexagone, qui ont cru démentir les faits, la vérité a fini par éclater. La demande française a bel et bien été exprimée aux autorités algériennes. L'Algérie y a, bien tendu, opposé une fin de non-recevoir. Rappelons que la demande française portait sur quatre avions de combat et un avion «ravitailleur». Le désaveu de l'état-major des armées françaises est donc indéniable. De même que les médias de ce pays qui s'étaient empressés de reprendre le communiqué de l'état-major des armées françaises. Lequel dit infirmer (mardi Ndlr) avoir demandé une autorisation de survol de l'Algérie pour une opération militaire au Niger. «Rien n'a été demandé, ni refusé», avaient écrit des médias. Or, il y a bel et bien une demande de la partie française. Et celle-ci a bien reçu une fin de non-recevoir catégorique d'Alger. Cet épisode, révélateur des intentions de Paris sur le dossier nigérien, est suivie par les révélations sur l'opération Phénix.

Les Africains soucieux de la sécurité de la région du Sahel s'inquiètent légitimement des projets français dans la région. Ils estiment que l'opération Phénix est très risquée et va immanquablement provoquer une recrudescence du terrorisme au Niger et dans les autres pays de la région. À travers ces agissements, que seule une situation de grande panique peut expliquer, on est amené à conclure que la France joue avec le feu. D'autant plus que cette situation vient de se compliquer avec le coup d'État au Gabon.