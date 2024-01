La mobilisation des agriculteurs partout en Europe franchit un nouveau cap en France, avec le démarrage du «siège» de Paris. En Italie, la grogne des agriculteurs est encore montée d'un cran, avec une mobilisation hier près de Milan où des dizaines d'agriculteurs italiens ont protesté au volant de leurs tracteurs, nouveau rebondissement dans une série de manifestations à travers le pays, dues aux menaces sur leurs revenus. Des manifestations ont eu lieu à maintes reprises depuis la Sicile au nord de l'Italie, avec des blocages de routes qui n'ont cependant pas atteint l'ampleur des mouvements observés en France, en Allemagne et en Belgique, notamment. Se sentant «trahis par l'Europe», les agriculteurs italiens comme ceux des autres pays recourent à la pression sur leur gouvernement pour faire entendre leur voix. Du côté de Milan, les revendications ont ainsi porté sur une audience avec le gouvernement de la Première ministre Giorgia Meloni. Et elles vont des plaintes sur les réglementations de l'Union européenne à l'impact de l'inflation et au coût du carburant. Partant du fait que les «règles de l'UE n'ont aucun sens» et qu'elles mettent en danger leur pouvoir d'achat, les agriculteurs se disent épuisés par une situation dramatique et une absence d'écoute de leurs doléances. «Nous protestons pour les mêmes raisons qu'en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Pologne et en Roumanie» a expliqué un manifestant à Milan qui semble déterminé à poursuivre le combat jusqu'à être entendu à Rome.

A Paris, la situation a encore pris de l'ampleur, hier, les blocages ayant concerné pas moins de quatre autoroutes tandis que la capitale est désormais ceinturée, les convois d'agriculteurs étant à quelques dizaines de km seulement. Encadrés par les forces de l'ordre au nombre de 15000, ils sont venus de 30 départements pour assiéger la capitale au point que la gendarmerie a jugé nécessaire de déployer des blindés aux abords de Rungis, le plus grand marché de produits frais au monde. Ordre a été donné par le président Macron d'empêcher l'arrivée des tracteurs dans Paris, où ils provoqueraient des «difficultés extrêmement fortes» juste avant son départ pour une visite officielle en Suède. Raison pour laquelle les convois se retrouvent bloqués à distance de la capitale. Le phénomène qui prend une ampleur inédite concerne, outre la France, l'Allemagne où les tensions existent depuis décembre dernier, la Roumanie, la Pologne et la Belgique, rejointes hier par l'Espagne. C'est ainsi que des ports importants comme celui de Hambourg ont été bloqués lundi par des agriculteurs allemands. De ce fait, le siège de Paris apparaît comme un coup de semonce avant l'embrasement général dans la plupart des pays concernés par le mouvement de colère qui transporte le monde agricole.