Des milliers de personnes ont fui Wad Achana au Kordofan-Nord, dans le sud du Soudan en guerre, après une attaque des paramilitaires qui disent y avoir pris une garnison de l’armée, ont indiqué hier des témoins.»Cinquante pick-ups surmontés d’armes» des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l’armée depuis le 15 avril, ont attaqué samedi la ville à la frontière entre les Etats du Kordofan-Nord et du Nil Blanc, faisant fuir des «milliers de personnes», selon ces témoins.»Nous avons vécu des heures de terreur», a affirmé l’un d’eux, Al-Tayeb Abdelbaqi, depuis Odaydab, un village proche où il a trouvé refuge.»Mon cousin et mon voisin ont été tués par des balles perdues», a ajouté ce père de famille qui dit avoir perdu sa ferme et son élevage mais aussi son «matériel pour puiser de l’eau potable», une denrée rare en temps normal au Soudan et désormais quasiment introuvable dans de nombreux Etats.Les FSR ont déclaré dimanche sur X (ex-Twitter) avoir «pris à des milices liées à l’armée la garnison de Wad Achana, dernier poste (de l’armée) avant le Nil Blanc», menaçant désormais Kosti, le chef-lieu du cet Etat. Le Kordofan-Nord, situé entre le Darfour, bastion des FSR dans l’ouest, et Khartoum, qu’elles contrôlent quasiment totalement, est un carrefour stratégique pour l’approvisionnement des paramilitaires. La guerre entre l’armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo a fait environ 7.500 morts. Elle a aussi fait plus de cinq millions de déplacés et réfugiés et aggravé la crise humanitaire et sanitaire dans le pays.