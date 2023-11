L'Arabie saoudite va recevoir aujourd'hui certains dirigeants arabes et le président iranien pour deux sommets convoqués «en urgence» et consacrés à l'agression barbare sioniste contre la population civile palestinienne de Ghaza, avec en toile de fond la crainte d'une escalade régionale. Ces réunions d'urgence de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) doivent avoir lieu aujourd'hui et demain dans la capitale saoudienne, un peu plus d'un mois après le début de la guerre. Mais d'aucuns s'étonnent à juste titre que ce caractère d'urgence sciemment évoqué vient en porte à faux du drame vécu par Ghaza assiégée qui est confrontée depuis le 7 octobre à une barbarie sans précédent, les attaques aériennes et terrestres de l'ennemi israélien n'épargnant ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les mosquées et églises ni même les habitations. Intervenant quelques heures après l'offensive inédite et spectaculaire Toufan al Aqsa dans le territoire même israélien, l'agression sioniste a causé à ce jour plus de 10.800 morts dont plus de 4.400 enfants, selon le ministère de la Santé du gouvernement Hamas. C'est en raison du fort mécontentement de l'opinion publique arabe, en général, et saoudienne, en particulier, que ces réunions d'urgence ont fini par être convoquées, avec le souci du «vite, prenons le temps». Un temps qui concerne les centaines de victimes, enfants et femmes en majorité, que l'armée sioniste barbare continue de semer dans un territoire transformé en «un gigantesque cimetière», selon les termes du secrétaire général de l'ONU. De plus, les États qui se rendent à Riyadh ont surtout à l'esprit la peur d'une escalade plus large, synonyme de conséquences directes pour leur propre sécurité. «La poursuite des violations flagrantes et injustifiées du droit international contre le peuple palestinien frère (...) aura des répercussions graves sur la stabilité de la région», avait prévenu l'Arabie saoudite à la fin octobre. Mais la normalisation a fait son oeuvre et c'est sans surprise qu'on a observé depuis un mois une étrange apathie de certains États qui n'ont pas, tout juste, renvoyé dos à dos Israël et la population palestinienne martyre, histoire de préserver intacts les «bienfaits de la normalisation». Il est vrai qu'en d'autres lieux, on sert volontiers la fumeuse bouillabaisse des «bienfaits de la colonisation». Il convient de savoir que, derrière l'écran de fumée des Accords d'Abraham, il y a une étroite coopération sécuritaire des États arabes normalisés avec les États-Unis, mentor déclaré et, tout autant, sujet du sionisme, et c'est pourquoi le principal sujet des réunions portera sur cette «grande inquiétude» de Washington de voir l'escalade se produire, avec une réaction possible des groupes pro-iraniens ripostant aux crimes contre Ghaza. Quant à l'Iran, dont la position est honorable, il ne tient pas non plus à tomber dans le piège de l'entité sioniste qui ne cherche, depuis des années, qu'un prétexte pour provoquer l'apocalypse dans la région et torpiller son prétendu programme nucléaire militaire. Ainsi, les décisions des deux sommets seront-elles de pure forme et sans aucun effet sur la suite des évènements.