Face au tollé de la rue libyenne, partout à travers le pays et notamment dans les principales villes qui ont vu des manifestations spontanées et hostiles à l'annonce d'une rencontre entre la MAE Najla Al-mangoush et l'homologue sioniste Eli Cohen, à Rome, la réaction des autorités n'a pas tardé. Des groupes de jeunes manifestants ont coupé les routes, brûlé des pneus et brandi des drapeaux palestiniens pour exprimer leur colère au lendemain de cette nouvelle. D'une part, le Haut Conseil libyen a condamné sans la moindre équivoque cette rencontre dévoilée par la partie sioniste et, d'autre part, le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, chef du gouvernement d'union adoubé par les Nations unies, a suspendu Mme Al-Mangoush tout en la déférant devant une commission d'enquête administrative, présidée par la ministre de la Justice, afin de clarifier les tenants et aboutissants d'une affaire qui va à l'encontre des constantes nationales relatives aux causes arabes et islamiques et principalement la cause palestinienne. Il faut savoir qu'en Libye, toute relation avec l'entité sioniste, ses ressortissants ou une entité la représentant est passible de poursuites pénales. Quelques heures à peine après la révélation par le ministre sioniste des Affaires étrangères de cet entretien à Rome et les mesures préventives prises par les autorités libyennes, Mme Al-Mangoush a fui la Libye, dans un avion de type Falcon, suivi sur l'application Flightradar, pour rejoindre Istanbul, en Turquie.

L'agence turque Anadolu a affirmé qu'elle a embarqué dans un appareil gouvernemental tandis que les autorités libyennes assurent qu'aucune autorisation de départ depuis l'aéroport de Mitiga (Tripoli) donnée par l'Organe de sécurité intérieure (OSI) n'a été enregistrée. En clair, elle a été probablement exfiltrée selon un scénario déjà observé par le passé en ce qui concerne le général Khalifa Haftar, alros prisonnier des forces tchadiennes de Hissène Habré.

Réagissant aux propos du MAE sioniste qui dit avoir «parlé avec la ministre des Affaires étrangères du grand potentiel que représentent les relations entre les deux pays», Najla Al-Mangoush a tenté de se justifier dans une déclaration du ministère libyen des AE, affirmant que «ce qui s'est passé à Rome a été une rencontre fortuite et non officielle, au cours d'une rencontre avec son homologue italien (Antonio Tajani), qui n'a comporté aucune discussion, accord ni consultation». Elle aurait rappelé «de manière claire et sans ambiguïté la position de la Libye à l'égard de la cause palestinienne», après avoir «refusé de s'entretenir avec une quelconque partie représentant l'entité israélienne», restant «catégoriquement ferme sur cette position». Quant au ministère libyen, il a vivement dénoncé une «exploitation par les médias hébraïques et internationaux» de cet «incident» qu'ils cherchent à travestir en «une réunion ou des pourparlers». Alors que la tendance à la normalisation avec l'État hébreu, au moment même où il poursuit une colonisation brutale des territoires palestiniens, tue sans état d'âme et quasi quotidiennement des adolescents, détruit les maisons et saccage, par bandes de colons sionistes que l'armée sioniste accompagne, les terres et les biens des Palestiniens, se poursuit, avec la complicité de certains États arabes devenus les porte-chars de l'expansionnisme sioniste au Moyen-Orient et en Afrique, le peuple libyen a démontré au grand jour, dans une réaction aussi spontanée que puissamment indignée, son refus catégorique de toute allégeance et de toute normalisation hors du cadre tracé par la Ligue arabe dans son initiative de 2002. C'est là une leçon que les dirigeants devraient méditer et dont il ressort qu'une paix juste est bien celle que les peuples et seulement les peuples acceptent.