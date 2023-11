Des dizaines de colons sionistes extrémistes ont fait irruption dimanche dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, à El-Qods occupée, rapporte l’agence de presse palestinienne, WAFA, citant des témoins.

Selon les mêmes sources, les colons extrémistes ont envahi la sainte mosquée, et ont effectué des actes de provocation à proximité de la salle de prière d’Al-Rahma.

Troisième site le plus saint de l’islam, la mosquée Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et les agents de police sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d’El-Qods, imposer une nouvelle réalité et changer l’identité culturelle de la ville sainte.