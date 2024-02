L'année 2023 a été riche en rebondissements géostratégiques dans la région du Sahel, avec comme facteurs déterminants la présence de juntes issues de coups d'Etat intervenus au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Pendant que la menace terroriste a continué de se propager dans toute la région, portée à la fois par les groupes nigérians Boko Haram et son excroissance l'Iswap ainsi que l'EIGS et Aqmi pour ne citer que ces mouvances, d'autres paramètres ont entraîné d'importants changements aussi bien sur le plan diplomatique et politique que sur le plan économique, avec des alliances de moins en moins masquées entre une aire francophone où la France est devenue indésirable et de nouveaux acteurs tels que la Russie, la Chine, les Etats-Unis mais aussi les Emirats! Ce bouleversement semble avoir surpris les états-majors et bousculé les agendas diplomatiques dans la région, comme c'est le cas de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) aujourd'hui confrontée à la douloureuse équation d'une implosion de moins en moins improbable.Pendant ce temps, les nouveaux arrivants travaillent à densifier leur présence et garantir la durabilité de leurs intérêts, une politique validée par le départ contraint et forcé non seulement des forces françaises présentes au Sahel depuis plusieurs décennies mais aussi celui de la Minusma dont le poids au Mali a longtemps été crucial face au terrorisme persistant. Or c'est bien dans cette région que se dessine de manière prononcée un nouvel ordre international dont rien ne dit qu'il sera réellement bénéfique pour les peuples concernés. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler les ballets diplomatiques intervenus en quelques mois, à savoir la visite du Premier ministre nigérien à Moscou, Ankara et Téhéran, celle en Afrique du MAE chinois, suivi quelque temps après par son homologue américain, une délégation des Brics à Niamey et aussi la visite du Tchadien Mahamat Deby à Moscou et Abou Dhabi. Tout cela a un sens et préfigure d'importants changements du fait que la tendance dans les pays africains est désormais de lier des alliances sécuritaires avec d'autres partenaires que la France et les Etats-Unis. Cette dynamique découle de l'importance de la menace terroriste dont beaucoup soupçonnent qu'elle trouve sa source véritable dans les cercles d'intérêts occidentaux habitués à jouer les pompiers pyromanes. De plus, le reproche majeur à l'adresse des capitales occidentales tient au fait que les promesses d'investissement en Afrique ont rarement été respectées et que seuls les appétits féroces et les convoitises des richesses naturelles du continent africain les motivent. De plus en plus, les peuples grondent et les dirigeants ont pris conscience de la nécessité d'engager de grands travaux d'infrastructures en matière d'habitat, de transport et d'énergie, notamment. Les retards sont immenses et les besoins tout autant et c'est pourquoi le temps de «l'aide budgétaire» à laquelle s'adonnait la France depuis des décennies est totalement révolu, les pays africains réclamant de vrais investissements. Raison pour laquelle certains d'entre eux lorgnent, également, avec beaucoup d'insistance, du côté des Emirats, de l'Arabie saoudite, de la Turquie et de l'Iran.