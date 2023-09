Le ministère des Affaires étrangères palestinien a demandé hier aux Nations unies de classer l’entité sioniste comme un «régime d’apartheid». Le ministère souligne dans un communiqué de presse que les crimes sionistes quotidiens dominent «la vie des citoyens palestiniens et reflètent un système odieux d’apartheid à part entière, en particulier à El Qods». «Dans les zones dites «C», le propriétaire palestinien est empêché par la force d’occupation de disposer de sa terre, d’y construire et de bénéficier de ses ressources, et ses déplacements sont restreints», ajoute le ministère. En plus, poursuit la source, «les soldats d’occupation et les colons attaquent les Palestiniens dans ces zones, alors que leurs maisons ou installations sont démolies ou vandalisées dans les pires formes de régime d’apartheid». La diplomatie palestinienne appelle «la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour appliquer le droit international en Palestine occupée, à la lumière de la non-application de plus de 1000 résolutions adoptées en faveur de la question palestinienne, dans une odieuse forme de double standard». Dans le même communiqué, elle condamne «les violations des forces d’occupation et des milices de colons et leurs organisations terroristes armées et leurs crimes contre les citoyens palestiniens, leurs terres, leurs biens, leurs maisons et leurs lieux saints».