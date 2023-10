L'Institut national des études stratégiques globales (Inesg) a organisé une Conférence dédiée à la cause palestinienne et les conséquences de la normalisation avec l'entité sioniste par certains pays arabes.

La conférence a vu la participation des chercheurs et des experts dans les relations internationales et le conflit qui se déroule en Palestine occupée par l'entité sioniste. La question de la normalisation du régime marocain du Makhzen avec l'entité sioniste a été traitée abondamment par les experts lors de cette conférence. La participation du rédacteur en chef du magazine Afrique Asie, le Libanais Majed Nehmé, a apporté quelques éclairages sur le thème de la conférence qui s'intitule «Déluge d'Al-Aqsa et les conséquences de la normalisation avec l'entité sioniste».

La position de l'Algérie a été débattue amplement lors de cette conférence. Majed Nehmé a rétorqué à propos de ceux qui ont opté pour la normalisation avec l'entité sioniste que «Le Déluge d'Al-Aqsa secouera les partisans de la normalisation et les noiera. Le Maroc n'avait pas besoin de la normalisation avec l'entité sioniste et n'a pas normalisé pour la Palestine comme il le prétend, mais pour avoir de plus en plus la mainmise sur le Sahara occidental occupé, et ce en contrepartie de la reconnaissance des États-Unis de sa prétendue souveraineté sur ce territoire occupé, en dépit de l'absence de toute base juridique», a-t-il expliqué. Les conférenciers ont rappelé unanimement que l'opération «Déluge d'Al-Aqsa que mène la résistance palestinienne contre l'ennemi sioniste, est une preuve que le processus de normalisation a essuyé un échec cuisant», affirme-t-on. Le cas du régime marocain du Makhzen a été analysé par les experts qui ont participé à cette conférence en affirmant que le Maroc ne s'intéresse pas à la cause palestinienne, à travers sa normalisation avec l'entité sioniste, il veut légitimer son occupation du Sahara occidental. Dans le même registre, le spécialiste du Moyen-Orient, Majed Nehmé, a souligné que «malgré toutes les concessions, Washington n'a pas reconnu la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et a exercé des pressions sur le Makhzen pour qu'il reçoive l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies au Sahara occidental, Staffan de Mistura dans les villes occupées, ce qui s'est effectivement passé en septembre dernier. Le Makhzen a vendu son honneur gratuitement et a normalisé contre la volonté de son peuple qui rejette toute relation avec l'entité sioniste occupante, comme tous les peuples arabes», a-t-il dit. Dans le même sillage en rapport avec la normalisation honteuse du Makhzen avec l'entité sioniste, le conférencier, Majed Nehmé, en l'occurrence, a rappelé les positions de l'Algérie et la justesse de ses décisions sur la question palestinienne et son rejet de la normalisation avec l'entité sioniste. Dans ce sens, il a souligné que «l'Algérie a rejeté la ruée vers la normalisation, qui exprime la position de toute la nation arabe et musulmane, rappelant la déclaration courageuse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune concernant son refus de s'empresser vers la normalisation, car l'Algérie a payé le prix fort lors de la guerre de libération et connaît bien la valeur de la liberté», et d'ajouter «tous ceux qui avaient parié sur la normalisation ont mal calculé et le peuple palestinien doit obtenir tous ses droits, intacts, notamment son droit à établir son État indépendant avec El Qods pour capitale», a-t-il rappelé. Contrairement à ceux qui croient que la cause palestinienne connaît un reflux depuis des années à cause de la normalisation de certains pays arabes, les experts qui ont participé à la conférence dédiée à la cause palestinienne, ont confirmé que «la résistance palestinienne a remporté des victoires historiques et gagne en force chaque jour, envoyant un message d'espoir et d'optimisme, d'autant que la question palestinienne est revenue au coeur du conflit mondial», souligne- t-on. La conférence s'est attelée à disséquer les tenants de cette normalisation honteuse avec l'entité sioniste par certains pays arabes sans que cela ne se soldera par de quelconques dividendes. Bien au contraire, la résistance palestinienne a prouvé que tout cela n'est qu'esbroufe.