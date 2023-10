Les administrations rivales en Libye multiplient les initiatives pour s’accaparer une part du gâteau de la reconstruction après les inondations dévastatrices dans l’Est du pays miné par les divisions et la corruption, suscitant des inquiétudes aussi bien au niveau national qu’international. Les annonces à coups de millions d’euros se succèdent de part et d’autre alors que des corps continuent chaque jour d’être retirés des décombres ou repêchés dans la mer Méditerranée à Derna (Est), ville côtière dévastée par les flots le 10 septembre. Le gouvernement de l’Est du pays avait annoncé une «conférence internationale» pour la reconstruction de Derna pour le 10 octobre, avant d’être contraint de la reporter à début novembre face au scepticisme de la communauté internationale, ce gouvernement n’étant pas reconnu par l’ONU. Il a indiqué avoir déjà évalué les dégâts et les montants des indemnités à verser aux sinistrés. Le Parlement dont il est issu et qui est basé aussi dans l’Est a affirmé avoir alloué 1,9 milliard d’euros à la reconstruction, sans préciser comment cet argent allait être dépensé. Pour illustrer le chaos institutionnel libyen, c’est l’exécutif rival basé dans l’Ouest qui a annoncé dimanche une enveloppe d’environ 18 millions d’euros pour l’entretien d’écoles endommagées par les inondations dans l’est. Des «estimations de coûts arbitraires» et des «initiatives de reconstruction unilatérales annoncées sans transparence», a critiqué lundi le chef de la mission de l’ONU en Libye, Abdoulaye Bathily. Relayant «les inquiétudes du peuple libyen», M. Bathily a notamment réclamé une «évaluation crédible, indépendante et objective des dégâts et des besoins» et des mécanismes transparents dans l’attribution des contrats et des marchés publics». Les inondations provoquées par la tempête Daniel et amplifiées par la rupture de deux barrages en amont de Derna ont fait des milliers de morts et de disparus et plus de 40.000 déplacés. Le pays est gouverné par deux exécutifs rivaux: l’un à Tripoli (ouest), dirigé par Abdelhamid Dbeibah et reconnu par l’ONU, l’autre dans l’Est, incarné par le Parlement et affilié au camp du maréchal Khalifa Haftar. M. Bathily a également appelé les autorités libyennes et la communauté internationale à mettre en place un «mécanisme national libyen unifié» pour la reconstruction et pour «garantir la transparence et le contrôle». Les chefs des missions diplomatiques d’Allemagne, des Etats-Unis, de France, du Royaume-Uni et d’Italie ont soutenu «fermement» l’appel de M.Bathily «en faveur d’un mécanisme national libyen unifié, coordonné avec des partenaires locaux, nationaux et internationaux, capable de fournir une aide transparente», ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint.

Les Etats-Unis avaient déjà appelé la semaine dernière les autorités libyennes à «se mettre d’accord sur les dépenses prioritaires et à veiller à ce que les fonds soient alloués de manière efficace et appropriée». Les craintes de détournement de l’aide, relayées par plusieurs personnalités libyennes, ont conduit le chef de mission de l’agence d’aide américaine (USAID) en Libye, John Cardenas, à rencontrer fin septembre le président du bureau d’audit libyen, l’équivalent d’une Cour des comptes, pour s’enquérir des «procédures de suivi de l’aide et des contributions internationales (...) et (comment) garantir qu’elles ne soient pas utilisées à d’autres fins», selon le bureau d’audit. Claudia Gazzini, spécialiste de la Libye pour l’International Crisis Group, craint que «les gouvernements rivaux de la Libye n’utilisent cette crise de manière opportuniste», faisant état d’une lutte d’influence et de «campagnes de désinformation» pour la «prise en charge des efforts de reconstruction.» En même temps, les administrations rivales se trouvent contraintes de coopérer en coulisses et maintenir le statu quo pour pouvoir partager les richesses de ce pays pétrolier, selon des analystes. En 2018 déjà, l’ancien émissaire de l’ONU en Libye, Ghassan Salamé, dénonçait «le système de prédation économique en Libye», le considérant comme le «principal obstacle au processus politique». Aujourd’hui encore, des observateurs s’accordent sur le même constat.