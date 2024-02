L'Algérie a réitéré son appel à une véritable réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Essentiel dans la résolution des conflits, cet organe a confirmé son incapacité à tenir son rôle.

La séquence dramatique qui se joue en Palestine depuis octobre est venue signer l'inertie de ce Conseil de sécurité sous la mainmise des lobbies sionistes. Incapable de faire triompher le droit et perdant toute crédibilité, le Conseil de sécurité a plus que jamais besoin de réforme. Cette exigence a été une nouvelle fois exprimée par l'Algérie.

Représentant le président Tebboune à la réunion du Comité des Dix de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité, tenue hier à Addis Abeba, Ahmed Attaf a présenté la réforme que veut l'Algérie.

Le ministre des Affaires étrangères a ainsi mis en avant la nécessité d'un projet de réforme globale et équilibrée de l'organe onusien.

Le ministre a exprimé la volonté de l'Algérie pour contriubuer dans l'effort collectif visant à renforcer la position internationale africaine commune. Cet objectif passe par le renforcement de la coordination entre les pays africains avec comme objectif d'avancer dans les négociations au sein de l'ONU, a -t-il dit. M. Attaf a présenté les objectifs tracés avec la Sierra Leone au sein du Conseil de sécurité pour la tenue d'une réunion ministérielle de haut niveau regroupant les 5 pays permanents et les 10 pays non-permanents après le sommet de l'ONU. Comme il a annoncé la volonté de l'Algérie d'accueillir la 12 e réunion du Groupe au moins de juin prochain.

Pour sa part, le Premier ministre palestinien, Muhammad Shtayyeh, a appelé à «rejeter» l'entité sioniste au niveau international et à lui imposer des sanctions en raison de ses violations du droit international, et pour la pousser à mettre un terme à son agression barbare contre la bande de Ghaza.

Dans son allocution prononcée lors des travaux de la 37e session ordinaire du sommet de l'UA, M. Shtayyeh a déclaré que l'Union africaine «avait raison» lorsqu'elle a empêché l'entité sioniste d'être un membre observateur au sein de l'organisation panafricaine.

Lele Premier ministre, représentant du président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas à ce sommet, a appelé l'Union africaine à «élever la voix en exigeant que l'agression (sioniste) contre le peuple palestinien soit immédiatement arrêtée, en particulier ce qui se passe actuellement à Rafah», et que la colonisation dans les territoires palestiniens «soit stoppée» aussi.

Il a ajouté que «la voix de l'Afrique et la voix de votre union soient fortes pour la liberté de la Palestine et le droit de son peuple à l'autodétermination et l'incarnation de l'Etat palestinien et sa reconnaissance en tant qu'Etat membre des Nations unies».

Le Premier ministre palestinien a également souligné dans ce sens qu'»aujourd'hui, le monde est tenu de reconnaître l'Etat de Palestine, un Etat sur les frontières du 4 juin 1967».

Par ailleurs, il a appelé à placer l'ensemble des projets sionistes de colonisation «sous sanctions internationales» en boycottant les produits provenant des colonies, les institutions des colonies et les colons.

De son coté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a indiqué que la bande de Ghaza est soumise à un génocide et que le peuple palestinien est privé de tous ses droits.

Faki a condamné «les opérations militaires agressives, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, commises par l'armée d'occupation sioniste, depuis le 7 octobre, contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza».

Le Président de la Commission de l'UA a souligné que la décision de la Cour internationale de Justice (CIJ), qui a ordonné à l'entité sioniste de garantir, en urgence, l'acheminement des aides humanitaires sans obstacles au profit des habitants de Ghaza, de sanctionner les responsables sionistes incitant à des actes de génocide et de cesser de cibler des civils et des infrastructures de base, est «une victoire pour tous les pays qui soutiennent la cause palestinienne».

Outre la problématique de l'éducation en Afrique, plusieurs questions régionales et internationales seront débattues lors des travaux de cette session, notamment la cause palestinienne et les développements de la situation sécuritaire en Afrique, ainsi que la réforme institutionnelle des organes de l'Union africaine, la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et l'activation de la Force africaine en attente (FAA).