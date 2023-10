Favorable à l’offensive militaire menée par le Hamas contre l’occupant sioniste, la rue n’est pas restée indifférente. Louant cette opération, les Algériens la considèrent comme la réaction normale d’un peuple opprimé, mais extraordinaire contre un tyran colonisateur qui ne connaît pas ses limites, car soutenu par les puissances occidentales. Les Algériens n’ont pas tardé, en effet, à s’exprimer sur la spectaculaire offensive des Palestiniens en ce 7 octobre qui restera gravé dans les annales de l’histoire. Eux qui sont habitués à dénoncer les attaques agressives et inhumaines de l’armée sioniste contre les Palestiniens, aujourd’hui, ils se réveillent sur cette nouvelle « prodigieuse » qui offre de l’avance aux combattants palestiniens, sur le plan militaire et notamment en matière de renseignements. Pour les Algériens, il s’agit d’une opération « stratégique » qui a été très bien calculée et adaptée. À l’évidence, cette opération traduit, à n’en pas douter, « le génie des fractions militaires de la résistance palestinienne ». Les Algériens s’accordent à dire que sur le plan tactique, « l’opération est chirurgicale », elle a était précise et conditionnée par le temps. En un mot la rue algérienne est ébahie par le résultat. Et encore, selon nos différents interlocuteurs, principalement des politologues, on ne donne pas le nombre exact des morts, qui pourrait être plus important, selon qu’on peut s’attendre à 1 000 morts. Le professeur Saïd Omar Mahsas, député FLN, souligne que « cette offensive n’est qu’une réaction à une injustice qui dure depuis 70 ans, aujourd’hui la peur a changé de camp, le ridicule ne tuant pas, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni le lendemain, alors qu’habituellement, la réunion est programmée une semaine ou 10 jours après, quand c’est la Palestine qui subit les raids violents de l’armée sioniste. J’ajoute à cela, qu’on n’a pas honte de condamner le Hamas, l’accusant de violer le droit international, c’est aberrant de vouloir faire d’un colonisateur une victime ». Nos interlocuteurs sont tous de cet avis, exprimant leur soutien total à l’opération « Déluge d’Al- Aqsa », la qualifiant « d’héroïque et victorieuse ». Sur les réseaux sociaux et les sites d’information, l’on constate l’unanimité de l’Occident à condamner ce qu’il a qualifié d’attaque du Hamas, alors que la plupart des pays dits arabes ont opté pour une forme de neutralité ! Cependant, les internautes ont relayé la position « onéreuse » de l’Algérie, premier pays à prendre position d’une manière claire, en condamnant l’occupant sioniste, revendiquant le droit des Palestiniens à combattre l’occupation. Première leçon à retenir pour cette dernière : ne pas sous- estimer les capacités d’une résistance qui lutte pour ses droits et sa liberté. L’escalade prévue par l’occupant peut, estiment nos interlocuteurs, l’enfoncer dans une guerre sans fin d’où il ne sortira pas. Pour peu que la résistance ne soit pas trahie en recevant un coup de poignard dans le dos, c’est la fin pour un pays appelé Israël.