La Russie a affirmé hier avoir neutralisé dans la nuit plusieurs drones ukrainiens au-dessus de ses régions frontalières avec l'Ukraine, une attaque qui a blessé une fillette selon les autorités locales.»Des tentatives du régime de Kiev de commettre des attaques terroristes avec des drones aériens contre des sites sur le territoire russe ont été empêchées dans la nuit», a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.»Cinq drones ukrainiens ont été détruits et trois autres ont été interceptés au-dessus de la région de Voronej et quatre autres drones ont été interceptés au-dessus de la région de Belgorod», toutes les deux frontalières de l'Ukraine, selon la même source. Une fillette née en 2013 a été blessée par les débris d'un drone abattu, qui sont retombés sur son immeuble, a précisé pour sa part le gouverneur de la région de Voronej, Alexandre Goussev. Des attaques de drones en territoire russe, très loin du front ukrainien, se sont multipliées depuis l'été passé où Kiev a lancé une grande contre-offensive pour libérer ses territoires occupés, qui a finalement échoué. Fin décembre, l'Ukraine a effectué un bombardement sans précédent contre Belgorod (ouest de la Russie), à 50 km de la frontière, qui a tué 25 personnes. Sur un autre registre, la représentante spéciale des Etats-Unis pour la reconstruction économique de l'Ukraine, Penny Pritzker, a estimé lundi que l'utilisation des avoirs russes gelés pour aider Kiev devait relever d'une «décision collective» du G7. Mme Pritzker s'exprimait en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, où la guerre en Ukraine est en bonne place à l'ordre du jour. L'Ukraine a demandé à ses alliés occidentaux de saisir les 300 milliards de dollars d'avoir russes gelés depuis le 24 février 2022, pour financer sa reconstruction.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'exprimait hier devant le Forum économique mondial, a estimé après un entretien à Berne avec la présidente suisse Viola Amherd que le sort des avoirs russes étaient une «question urgente».»Je pense qu'il y a un énorme espoir que les actifs souverains russes deviennent une source de financement facile», a déclaré Mme Pritzker à la Maison de l'Ukraine, précisant que le G7 avait demandé à ses ministres d'étudier une telle possibilité. Mais «tout cela est très compliqué. La première chose à savoir, c'est que des tas de juristes devront être impliqué», a dit la représentante américaine. L'envoyé spécial du président français Emmanuel Macron pour la reconstruction de l'Ukraine, Pierre Heilbronn, a rappelé, lors de cette conférence, que les deux tiers des 300 milliards de dollars étaient concentrés en Europe.» Nous sommes très clairs sur le fait qu'il devrait y avoir une position plus ou moins commune du G7 à ce sujet», a déclaré M. Heilbronn.

En décembre, la Commission européenne a proposé aux 27 pays de l'UE un plan en deux étapes en vue d'utiliser les revenus générés par les avoirs russes gelés afin de financer en partie la reconstruction de l'Ukraine. Ce sujet divise les Etats membres de l'UE, plusieurs pays s'étant inquiétés des recours possibles de la Russie et du risque de créer un précédent qui pourrait inquiéter les investisseurs, et faire naître une forme d'instabilité financière.